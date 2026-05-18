All’orchestra delle Fermi di Pontasserchio il primo premio assoluto del concorso “Scuole in musica” di Brescia

Written by Redazione• 5:02 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Primo premio assoluto a Brescia, alla decima edizione del prestigioso concorso “Scuole in Musica”, l’evento nazionale ideato per promuovere la cultura musicale giovanile e sostenere la didattica strumentale e corale nelle scuole.

E “bis” al 15esimo Concorso internazionale “Città di Scandicci”, una delle manifestazioni più importanti d’Italia dedicate ai giovani e alla musica nelle scuole, nella categoria “orchestre”. E’ stato un fine settimana letteralmente trionfale per l’Orchestra dell’Istituto comprensivo “Gereschi” di Pontasserchio (San Giuliano Terme), composta dalle classi terze a indirizzo musicale delle “Fermi”, le secondarie di primo grado dell’Istituto.

“Siamo felicissimi perché questi risultati straordinari non sono casuali ma la conseguenza delle considerevoli risorse profuse in questo progetto che, unitamente a una programmazione mirata, hanno creato l’ambiente ideale per spingere i nostri ragazzi verso un obiettivo di eccellenza – ha detto la dirigente scolastica Sandra Fornai -. Questo traguardo corona tre anni di studio intenso e prove costanti ed è il premio per una passione che non è mai venuta meno, nemmeno di fronte alle sfide più impegnative, oltreché il risultato della sinergia profonda fra scuola e famiglie. L’orchestra, peraltro, è anche la metafora della nostra comunità, l’esempio di come il talento individuale possa brillare pienamente solo quando si mette al servizio del collettivo”.

“Siamo orgogliosi degli importantissimi risultati raggiunti dai nostri ragazzi e anche onorati e fieri di avere nel nostro territorio scuole capaci non solo di riconoscere i talenti e le inclinazioni degli studenti, ma anche in grado di farli crescere e valorizzarli – ha aggiunto il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli-. Appena possibile sarà nostra cura organizzare anche una cerimonia di premiazione per regalare a questi ragazzi l’abbraccio, non solo dell’amministrazione, ma anche della comunità sangiulianese”

“Questi importanti riconoscimenti sono il frutto di impegno, studio e capacità di lavorare insieme, valori che la scuola e la musica sanno trasmettere in modo straordinario – ha aggiunto l’Assessore all’istruzione Fabiana Coli-. Un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica, ai docenti di strumento e alle famiglie che hanno accompagnato e sostenuto questo bellissimo percorso educativo. Ai ragazzi e alle ragazze dell’orchestra, invece, rivolgo il mio applauso più caloroso: avete reso orgogliosa tutta la nostra comunità”.

Questi i componenti dell’orchestra delle “Fermi” di Pontasserchio: Martina Allkoci, Edoardo Andreoni, Nico Bessi, Marinela Camelia Chitu , Aurora Danubio, Alessandro Di Cristofano, Claudia Di Maio, Ettore Haidar Errais, Angelina Possenti, Selin Shain, Lorena Spahiu, Elisa Testi, Josè Tomas Vannucci e Rois Xhelezi.

I docenti di strumento che li hanno accompagnati e formati in questi anni di studio, invece, sono: Roberta Anzil (flauto traverso), Luca Cocomazzi (pianoforte), Jacopo Pischedda (percussioni) e Stefano Sanità Di Toppi (sassofono).

Nella foto sopra l’orchestra delle scuole “Fermi” di Pontasserchio

Last modified: Maggio 18, 2026