Roma, l’Europa si racconta: studenti della Scuola Ravagni protagonisti a “Esperienza Europa”

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PISA – Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore formativo e civile: l’11 aprile alle ore 15, presso Esperienza Europa – David Sassoli, nel cuore della Capitale, andrà in scena un evento che unisce educazione, cittadinanza attiva e istituzioni.

Situato in Piazza Venezia, questo spazio innovativo, multimediale e dinamico rappresenta oggi uno dei luoghi più coinvolgenti per avvicinarsi all’Unione Europea. “Esperienza Europa” offre infatti ai visitatori un percorso immersivo capace di trasformare il modo di percepire le istituzioni europee: un viaggio tra installazioni interattive, tour multimediali e giochi di ruolo che permettono di comprendere concretamente il funzionamento dell’UE e il suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

Nel corso del pomeriggio, alla presenza delle senatrici Ylenia Zambito e Vincenza Rando, saranno protagonisti alcuni studenti dell’Istituto “Galilei-Pacinotti” di Pisa, chiamati a presentare e discutere due significative tesine di approfondimento su temi di grande attualità democratica.

Il primo lavoro, realizzato da Federico Del Tacca e Camilla Ferrari (classe 5B Liceo Classico), dal titolo “Parlamento italiano: la funzione costruttiva dell’opposizione per garantire la pienezza del modello democratico”, offrirà uno spunto di riflessione sul ruolo essenziale del confronto politico all’interno delle istituzioni rappresentative.

A seguire, Fabrizio Cioppi e Davide Filippeschi (classe 5C AFM) presenteranno la tesina “La lotta alle mafie per una sana vita democratica: ruolo e poteri della Commissione Antimafia”, un tema cruciale per comprendere l’importanza della legalità e delle istituzioni nella difesa dello Stato di diritto.

Le due tesine si inseriscono nell’ambito del percorso formativo promosso dall’Associazione Lorenzo Ravagni, guidata dal presidente Attilio Zifaro, da anni impegnata nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza consapevole tra i giovani. I lavori sono stati inoltre sviluppati con il supporto e la guida del docente Andrea Montagnani, a testimonianza del ruolo centrale della scuola nella formazione di cittadini attivi e responsabili.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di educazione alla cittadinanza europea e alla partecipazione democratica, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi direttamente con rappresentanti delle istituzioni e di sviluppare una consapevolezza critica sui temi fondamentali della vita pubblica.

Un evento che dimostra come la scuola possa essere laboratorio di democrazia e come l’Europa possa diventare un’esperienza concreta, viva e partecipata.

Last modified: Aprile 8, 2026