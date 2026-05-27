Alla scoperta di SEQUOR – Pisa ed il Mediterraneo

Written by Redazione• 3:06 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 5 e sabato 6 Giugno alle ore 21.15 presso il Parco delle Concette a Pisa si terrà la presentazione di SEQUOR – Pisa ed il Mediterraneo, in collaborazione con Comune di Pisa e Fondazione Pisa. Partner dell’iniziativa il Cinema Arsenale e MistralMouvemntArt.

SEQUOR – Pisa ed il Mediterraneo è un progetto artistico e culturale che intende raccontare la grande dimensione storica di Pisa attraverso un viaggio simbolico nel tempo, tra memoria, arte e spettacolo.

La rappresentazione sarà concepita come una grande allegoria scenica: un viaggio emozionale che attraversa epoche tra il XXII secolo ( Medioevo) per arrivare al XVIII secolo (Romanticismo) lungo i 120m delle mura del Parco delle Concette già luogo deputato di battaglie intorno all’anno 1400 a Pisa . Saranno di scena personaggi e atmosfere differenti: Teatro, danza, arti circensi, musica e narrazione si intrecceranno in una messa in scena immersiva e contemporanea. Ad accompagnare il percorso dei danzatori /attori, le videoproiezioni sui muri del parco lungo tutto il percorso narrativo con immagini evocative che ricostruiranno ambienti, paesaggi, opere d’arte e visioni del Mediterraneo, trasformando lo spettacolo in un’esperienza sensoriale e culturale. Ogni quadro narrativo lungo il percorso guiderà il pubblico attraverso la storia di Pisa, mostrando come la città abbia saputo costruire nei secoli un’identità fondata sull’incontro tra culture, sulla conoscenza e sulla creatività.

Il percorso storico si articola a partire dai fasti delle Repubbliche Marinare in cui Pisa fu una delle città più potenti e influenti del Mediterraneo: sede di incontri e scambi culturali capace di collegare Oriente e Occidente. Introducendo non soltanto merci, ma anche conoscenze, scienza, arte e nuove visioni del mondo. Pisa divenne così un crocevia di civiltà e una delle capitali culturali dell’Europa medievale.

In questo straordinario contesto nacquero e operarono figure che hanno segnato la storia della cultura europea: il matematico Leonardo Fibonacci introdusse in Europa il sistema numerico arabo rivoluzionando il pensiero scientifico occidentale; Galileo Galilei, simbolo della scienza moderna e del metodo sperimentale; e Giovanni Pisano, grande interprete dell’arte gotica, capace di fondere classicità e innovazione nelle sue opere monumentali.

per concludersi fino all’epoca del Grand Tour e al Romanticismo, quando Pisa divenne meta privilegiata di scrittori, artisti e viaggiatori europei affascinati dalla bellezza malinconica della città, dalla sua storia e dalla suggestione sospesa senza tempo

SEQUOR vuole così restituire al pubblico la memoria di una Pisa protagonista della storia mediterranea ed europea, trasformando il patrimonio storico della città in un’esperienza viva, poetica e condivisa.

Un progetto a cura della PARALLELO DANCE

Direzione Artistica Michele Arena

Progetto ed Ideazione coreografica: Michele Arena

Costumi: Ingrid Pastore

Coreografia Mistral Company Dance: Elena Guidetti

Progetto video: Visual Substance

Interpreti e Danzatori

Il Narratore: Paolo Giommarelli

Il Menestrello: Antonio Calandrino

La Madonna del Latte: Laura Sasso

Danzatori:

Banti Claudia -Barontini Martina- Di Giorgi Eugenia

Ginavri Guia- Guidetti Elena- Marrocco Chiara- Micheletti Sheyla-

Nanula Claudia- Vullo Camilla

Dance floor:

Dinamikclub Center Pisa

Direzione Artisitca: Giada Cei

Danzatori:

Casolino Paolo- Castelli Federico- Scopis Luca-Tinagli Laura

Scene: A.Calandrino

Direttore tecnico: Sandro Giommarelli

Luci: L. Spera

Grafica: Carmine Santangelo

Comunicazione: Consuelo Arena

Accoglienza: Chiara Turelli

Si Ringrazia:

Comune di Pisa –Fondazione Pisa—ArsenaleCinema—MistralMouvementArt

Last modified: Maggio 27, 2026