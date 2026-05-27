Energia, La Città Ecologica: “Solo i pannelli sui parcheggi non bastano per la transizione”

Written by Redazione• 2:11 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica APS.

«La proposta della Città delle persone di accelerare sulle energie rinnovabili è condivisibile, ma pensare di risolvere il problema energetico puntando soltanto sui pannelli fotovoltaici nei parcheggi pubblici è insufficiente e poco realistico». È quanto sostiene l’associazione La Città Ecologica intervenendo nel dibattito sulle politiche energetiche del Comune di Pisa.

Secondo l’associazione, la Toscana sarebbe in forte ritardo rispetto agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima al 2030. Un ritardo che, rapportato al territorio pisano, equivarrebbe a circa 6 MW di potenza da installare.

«Per raggiungere un simile obiettivo utilizzando esclusivamente i parcheggi pubblici – spiega La Città Ecologica – servirebbero circa 120mila metri quadrati di superfici, pari a 12 ettari, ovvero circa 17 campi da calcio come l’Arena Garibaldi».

L’associazione sottolinea inoltre come le pensiline fotovoltaiche abbiano costi molto più elevati rispetto agli impianti a terra di media e grande dimensione, definiti “utility scale”, considerati oggi più competitivi anche rispetto alle centrali alimentate a gas naturale.

«Senza una scelta decisa a favore dei grandi impianti – prosegue la nota – non sarà possibile realizzare una vera transizione energetica, come dimostrano esempi virtuosi come quello della Spagna».

Tra le proposte avanzate al Comune di Pisa, La Città Ecologica ricorda la realizzazione di un grande parco fotovoltaico nell’area di Croce al Marmo, sulle ex discariche dell’inceneritore bonificate da oltre vent’anni, oltre all’ampliamento e all’efficientamento del parco fotovoltaico “Sol Maggiore” nella zona industriale dei Navicelli.

Last modified: Maggio 27, 2026