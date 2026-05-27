Tradizioni storiche: si cercano 200 persone per accendere i lumini della Luminara. Saranno reperite tra disoccupati e studenti. Domande entro il 5 giugno

Written by Redazione• 4:15 pm• Pisa, Attualità

PISA – In vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno 2026, l’Agenzia per il lavoro EMILAV – Filiale di Lucca – ha ricevuto dal Comune di Pisa l’affidamento per la selezione del personale da impiegare nell’accensione dei circa 100mila lumini che illumineranno le facciate dei Lungarni.

L’agenzia provvederà a selezionare 200 persone da reperire tra disoccupati e studenti che, con un rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, saranno incaricate della collocazione dei bicchieri e dell’accensione dei lumini sulla biancheria, precedentemente collocata sui ponti della città e sugli edifici dei Lungarni. È richiesta disponibilità a prestare attività lavorativa il giorno 16 giugno dalle ore 15:15 alle ore 21:15. In caso di eventuale necessità di servizio potrà essere richiesto lo svolgimento di un’ora di straordinario per ciascun operatore.

Le persone interessate possono visionare l’annuncio e inviare la richiesta di partecipazione, allegando il proprio Curriculum Vitae, al link dedicato [https://emilav.intervieweb.it/jobs/200-addettie-allaccensione-dei-lumini-luminara-di-pisa-708345/it/]. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il prossimo 5 giugno 2026.

Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: età non inferiore a diciotto anni; residenza e/o domicilio nel Comune di Pisa o in Comuni appartenenti alla Provincia di Pisa; essere disoccupato/a, cassaintegrato/a o studente. Ai fini della selezione verrà valutata l’esperienza maturata dal candidato nel medesimo ruolo nelle precedenti edizioni della “Luminara di San Ranieri”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a EMILAV – Agenzia per il lavoro, Filiale di Lucca, Via del Centenario 2 – 55016 Porcari (LU). Tel. 0583 1748144 – luminara.pisa@emilav.com.

Last modified: Maggio 27, 2026