La Rossa aderisce alla manifestazione del 2 giugno a Pontedera contro la nuova base militare

Written by Redazione• 11:21 am• Pontedera, Casciana Terme Lari, Eventi/Spettacolo, Politica

CASCIANA TERME LARI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de L’Associazione La Rossa.

L’associazione La Rossa aderisce e invita a partecipare alla manifestazione del 2 giugno a Pontedera “Contro la base e la guerra”, organizzata dal Comitato No Base.

Il ritrovo è previsto alle ore 10 in piazza Cavour, da dove partirà il corteo. Al termine della manifestazione, intorno alle ore 13, sono in programma un pic-nic e un pomeriggio di attività no base alla Tenuta Isabella. Sarà possibile raggiungere la Tenuta con mezzi propri oppure utilizzando il servizio navetta predisposto dagli organizzatori, che garantirà anche il ritorno.

La giornata nasce per contestare il progetto della nuova base militare destinata ai Gruppi di Intervento Speciale e al Tuscania, dal costo previsto di oltre 520 milioni di euro. La struttura dovrebbe essere realizzata tra Pisa, nell’area dell’ex Cisam a San Piero a Grado, nel cuore del Parco naturale di San Rossore, e Pontedera, nell’area verde della Tenuta Isabella.

Secondo l’associazione, si tratta di un progetto che comporterebbe un consumo di suolo incompatibile con la tutela delle aree verdi e con politiche di sviluppo territoriale orientate alla pace.

La manifestazione sarà anche un momento di opposizione alle logiche della guerra globale e di promozione di un territorio di pace, capace di rigenerare legami sociali, mettere al centro la cura delle persone, la difesa dei diritti umani e la condivisione degli spazi comuni.

La Rossa esprime inoltre contrarietà alle posizioni, sostenute da centrodestra e centrosinistra, che individuano nell’investimento nell’industria bellica una scelta necessaria e una delle poche strade possibili per creare lavoro e sostenere l’economia locale, nazionale e internazionale. Una prospettiva che, secondo l’associazione, risulta troppo spesso agevolata anche dalla scarsa opposizione di molte organizzazioni sindacali.

Last modified: Giugno 1, 2026