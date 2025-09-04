Written by Settembre 4, 2025 2:43 pm Pisa, Politica

Piazzale degli Scali, Martinelli: “Finalmente avviato il percorso per la riqualificazione”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Paolo Martinelli (La Città delle Persone).

“Nelle scorse settimane, su richiesta di alcuni cittadini, il capogruppo de La Città delle Persone, Paolo Martinelli, ha presentato in prima commissione consiliare permanente una richiesta di discussione sulla riqualificazione del Piazzale degli Scali e sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Contestualmente, ha depositato un’interrogazione consiliare per segnalare lo stato di degrado dell’area: manto stradale dissestato, assenza di strisce pedonali e segnaletica, parcheggi abusivi e scarsa manutenzione delle aree verdi.In risposta, la giunta comunale, tramite l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini, ha comunicato che Pisamo sta conducendo una valutazione tecnico-economica finalizzata alla riqualificazione complessiva del piazzale. Il progetto dovrà considerare la complessa situazione delle proprietà, in particolare il triangolo di confine con via Quarantola, con l’obiettivo di inserire l’intervento nella prossima programmazione di bilancio.

«Accogliamo con favore – dichiara Martinellila conferma che, anche grazie al nostro impegno e alle sollecitazioni arrivate dai cittadini, si stia finalmente avviando il percorso per la riqualificazione di Piazzale degli Scali. Si tratta di un intervento atteso da tempo, fondamentale per garantire sicurezza e vivibilità in questa parte del quartiere di Porta a Mare. In attesa della calendarizzazione del sopralluogo che ho richiesto alla commissione urbanistica, continueremo a monitorare con attenzione l’iter, affinché la promessa dell’amministrazione si traduca in opere concrete e visibili».

