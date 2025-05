Filippo Inzaghi: “Ho sempre creduto di fare qualcosa di straordinario e ci sono riuscito. Ora godiamoci questa serie A”

Written by admin• 7:48 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi commenta con grande entusiasmo la conquista della promozione in serie A.

di Maurizio Ficeli

“Inutile dire che sono molto felice ed a tal proposito voglio ringraziare la società, da Knaster al presidente Giuseppe Corrado oltre a Giovanni Corrado e Davide Vaira, perché tutti loro ci hanno permesso di poter lavorare al meglio e non ci hanno fatto mancare nulla”.

“Inoltre il mio ringraziamento va anche a tutto lo staff . Io ho sempre creduto che potessimo fare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, inoltre il gruppo ha avuto un atteggiamento eccezionale, non ho dovuto fare né multa o recepire lamentele”.

“Ora godiamoci questa promozione. Tanti all’inizio mi dicevano addirittura di non venire a Pisa, ma voglio anche svelare un aneddoto: mi sentivo con Calabresi e quando sembravo in ballottaggio per andare da altre parti, mi ha scritto insieme a Caracciolo, dicendo che se fossi venuto qui loro si sarebbero buttati nel fuoco per me e direi proprio che lo hanno fatto davvero”.

