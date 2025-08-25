Written by Agosto 25, 2025 6:54 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 25 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

Lunedì 25 agosto 2025, il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 20:08, le ore di luce solare sono 13 e 36 minuti

Oggi è il 187mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno dell’indipendenza dell’Uruguay

Santo del giorno:

San Giuseppe Calasanzio sacerdote

Patrono Universale di tutte le scuole popolari cristiane del mondo

Protettore delle scuole

Peralta del Sal, Aragona, Spagna, 31 luglio 1558 – Roma, 25 agosto 1648

Nato nel 1558 a Peralta de la Sal, in Spagna, Giuseppe diventa sacerdote a ventisei anni. Ricopre importanti mansioni in diverse diocesi spagnole. A Roma, colpito dalla miseria in cui vivevano i ragazzi abbandonati, fonda un nuovo ordine religioso con l’obiettivo di dare un’istruzione ai più poveri e combattere così l’analfabetismo, l’ignoranza e la criminalità. Nascono le «Scuole Pie» e i suoi religiosi vengono chiamati «scolopi». Scrive il santo: «È missione nobilissima e fonte di grandi meriti quella di dedicarsi all’educazione dei fanciulli, specialmente poveri, per aiutarli a conseguire la vita eterna. Chi si fa loro maestro e, attraverso la formazione intellettuale, s’impegna a educarli, soprattutto nella fede e nella pietà, compie in qualche modo verso i fanciulli l’ufficio stesso del loro angelo custode, ed è altamente benemerito del loro sviluppo umano e cristiano». Giuseppe muore il 25 agosto del 1648; è canonizzato nel 1767 e nel 1948 è dichiarato da papa Pio XII «patrono Universale di tutte le scuole popolari cristiane del mondo». Oggi l’ordine degli Scolopi è presente in 4 continenti e 32 paesi.

E’ accaduto il 25 agosto:

1259 – Bologna: in piazza Maggiore viene proclamato il Liber Paradisus, grazie al quale vennero liberati 5855 servi della gleba e venne abolita la schiavitù nel Comune

1609 – Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia

1768 – James Cook inizia il suo primo viaggio

1825 – L’Uruguay dichiara l’indipendenza dal Brasile

1835 – Il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico

1875 – Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica

1910 – Viene fondata la Yellow Cab

1915 – Viene combattuta la battaglia del Col Basson, prima azione della Grande Guerra in cui gli italiani persero più di mille uomini

1916 – Viene fondato lo United States National Park Service

1923 – Zurigo: il giovane ciclista Libero Ferrario vince il 3º Campionato del mondo di ciclismo su strada nella categoria Dilettanti, l’unica categoria esistente all’epoca; è il primo italiano a trionfare in un Campionato mondiale di ciclismo

1940 – Primi bombardamenti a Coventry, nella seconda guerra mondiale

1944 – Seconda guerra mondiale: Parigi viene liberata dagli Alleati

1960 – I Giochi della XVII Olimpiade si aprono ufficialmente a Roma

1981 – La sonda spaziale Voyager 2 raggiunge Saturno

1989 – La sonda spaziale Voyager 2 oltrepassa Nettuno

1991 – La Bielorussia dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

2001 – Germania: a Düsseldorf un’équipe di medici interviene sul cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni curandolo con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente

2003 — Lanciato il Telescopio spaziale Spitzer

2012 – La sonda spaziale Voyager 1 supera l’eliopausa, divenendo il primo oggetto creato dall’uomo a riuscirci

2014 – La sonda spaziale New Horizons oltrepassa l’orbita di Nettuno

Nati il 25 agosto: 

LEONARD BERNSTEIN

Leonard Bernstein

Compositore e direttore d’orchestra statunitense

α 25 agosto 1918  ω 14 ottobre 1990

TIM BURTON

Tim Burton

Regista statunitense

α 25 agosto 1958

SEAN CONNERY

Sean Connery

Attore scozzese

α 25 agosto 1930  ω 31 ottobre 2020

ELVIS COSTELLO

Elvis Costello

Cantautore inglese

α 25 agosto 1954

RAZ DEGAN

Raz Degan

Personaggio tv, attore ed ex modello israeliano

α 25 agosto 1968

FREDERICK FORSYTH

Frederick Forsyth

Scrittore, giornalista e aviatore inglese

α 25 agosto 1938  ω 9 giugno 2025

ALTHEA GIBSON

Althea Gibson

Tennista statunitense

α 25 agosto 1927  ω 28 settembre 2003

IVAN IL TERRIBILE

Ivan il Terribile

Monarca russo

α 25 agosto 1530  ω 18 marzo 1584

CLAUDIA SCHIFFER

Claudia Schiffer

Top model e attrice tedesca

α 25 agosto 1970

GENE SIMMONS

Gene Simmons

Musicista israeliano naturalizzato statunitense, bassista dei Kiss

α 25 agosto 1949

Deceduti il 25 agosto:

NEIL ARMSTRONG

Neil Armstrong

Astronauta statunitense

α 5 agosto 1930  ω 25 agosto 2012

CARL BARKS

Carl Barks

Fumettista statunitense, padre di Paperino

α 27 marzo 1901  ω 25 agosto 2000

TRUMAN CAPOTE

Truman Capote

Scrittore e sceneggiatore statunitense

α 30 settembre 1924  ω 25 agosto 1984

DAVID HUME

David Hume

Filosofo scozzese

α 7 maggio 1711  ω 25 agosto 1776

TED KENNEDY

Ted Kennedy

Politico, senatore statunitense

α 22 febbraio 1932  ω 25 agosto 2009

FRIEDRICH NIETZSCHE

Friedrich Nietzsche

Filosofo tedesco

α 15 ottobre 1844  ω 25 agosto 1900

UMBERTO SABA

Umberto Saba

Poeta e scrittore italiano

α 9 marzo 1883  ω 25 agosto 1957

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

