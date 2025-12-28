Arturo Calabresi: “Orgoglio e fiducia, daremo tutto fino alla fine”

Written by Antonio Tognoli• 7:09 am• Pisa SC

PISA – Ad analizzare la sconfitta maturata contro la Juventus, uno dei più positivi in casa Pisa, il difensore Arturo Calabresi.

Calabresi racconta l’azione che ha portato al gol: “Purtroppo mio malgrado sono intervenuto in scivolata su un cross da destra, la palla mi è rimbalzata addosso, Kalulu ha sfruttato il rimpallo e ha fatto gol. Dispiace molto per la dinamica della partita“.

Il difensore però rimarca: “Sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto contro una delle squadre più in forma del momento. L’abbiamo preparata bene e sul campo penso si sia visto. Siamo una squadra che da tutto per raccogliere, quello che per il momento non sta arrivando“.

Chiosa finale sul pubblico per il giocatore nerazzurro: “Sono a Pisa ormai da quattro stagioni e apprezzo molto il pubblico che noi vogliamo rendere orgogliosi di noi. Alla fine della partita ricevere i loro applausi ci dà la spinta giusta”.

