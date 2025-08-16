Stefano Massini al Parterre di San Giuliano. Sold-out, 400 biglietti staccati in una sola mattina di prenotazioni

Written by admin• 3:49 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

SAN GIULIANO TERME – Stefano Massini sarà protagonista venerdì 5 settembre alle 21 al Parterre di San Giuliano Terme con ‘L’arte del Racconto‘, per il gran finale della rassegna di narrazione “Animali Narranti” organizzata da Acquario della Memoria.

Grazie al sostegno del Comune di San Giuliano Terme, l’evento sarà ad ingresso gratuito ed inserito nel cartellone del Settembre San Giulianese. I 400 posti disponibili sono andati subito esauriti: le prenotazioni si sono aperte nella mattina del 16 agosto ed in poche ore i tagliandi sono terminati. L’associazione invita comunque chi fosse interessato a monitorare il sito www.spaziomumu.com, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti all’evento: eventuali disdette permetteranno di mettere nuovamente a disposizione alcuni posti.

Unico italiano nella storia a vincere il Tony Award, premio Oscar del teatro americano, grande narratore di storie in teatro, nei libri, e in televisione, Stefano Massini prova a far luce su come e perché nasce l’esigenza umana del raccontare. Perché l’uomo narra storie? Dove nasce questa necessità? Procedendo per esempi ironici e talvolta spiazzanti, Massini con il tratto consueto del suo estro narrativo ci porta direttamente dentro la fucina delle storie.

Lo spettacolo è l’ultimo di una serie di appuntamenti sul territorio che hanno visto la partecipazione di un ampio pubblico di ogni età con spettacoli per grandi e piccini fra cui TeatroViola, VivaVoce, Ascanio Celestini e Marco Paolini. Molte le location coinvolte tra Pisa e San Giuliano, con epicentro allo spazio Mumu dove è allestita la mostra di Cristina Gardumi che si concluderà il 14 settembre con finissage e festa finale. La rassegna è finanziata dalla Fondazione Pisa ed ha la collaborazione di Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa con in particolare gli insegnamenti di Cinema del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere coordinati dalla professoressa Chiara Tognolotti e dal professor Maurizio Ambrosini e associazione VivaVoce, con sponsor Net7, Copisteria Il Campano e Gelateria De’Coltelli.

Last modified: Agosto 16, 2025