Alberto Aquilani: “Dobbiamo riscattare la brutta sconfitta di Brescia”

PISA – Alla vigilia della sfida tra Pisa e FeralpiSalò ha parlato davanti a microfoni e taccuini Alberto Aquilani tecnico del Pisa.

di Giovanni Manenti

GRUPPO STA BENE. “La squadra sta bene, ha svolto un buon lavoro settimanale, con Matteo Tramoni e Torregrossa che stanno bene, valuterò se impiegarli dall’inizio o a partita in corso, mentre per quanto riguarda le assenze in difesa non sono eccessivamente preoccupato, poiché quelli che saranno impiegati sono giocatori che sono anch’essi titolari, pur se convocherò il Primavera Coppola, difensore che sta facendo bene nella sua categoria”.

FASE DECISIVA DEL CAMPIONATO. “Siamo in una fase decisiva del Campionato e sono d’accordo su quanto siano determinanti la condizione fisica e mentale, tenendo conto che quest’ultima è poi quella che fa sì che i giocatori poi diano il meglio dal punto di vista atletico, considerando che la probabile temperatura alta potrà incidere sulle prestazioni dei singoli, sia per noi che per i nostri avversari, così come sono d’accordo sul fatto che la Feralpisalò verrà a giocare con il coltello fra i denti, ma noi dovremo farci trovare pronti”.

FLASH BACK. “Ovviamente, l’obiettivo principale rispetto alle ultime uscite deve essere quello di commettere meno errori possibili, perché a Brescia abbiamo subito delle reti che una squadra che scende in campo con attenzione non può prendere”.

RISCATTARE BRESCIA. “Resta inteso che chi crede che si possa sottovalutare la Feralpisalò a prescindere dal fatto che abbia vinto le ultime tre gare disputate in trasferta, vorrebbe dire non aver capito niente dell’importanza di questa partita, considerando altresì come la squadra debba anche riscattare la deludente prova di Brescia, gara che abbiamo analizzato in settimana e sono convinto che i ragazzi, che sono anche sensibili, faranno di tutto per farla dimenticare”.

ORGOGLIOSO DI FAR PARTE DELLA STORIA DEL PISA. “Io sono orgoglioso di far parte della Storia del Pisa a prescindere dai 115 anni del Club che ha recentemente festeggiato, il che mi mette ancora più nell’obbligo di far bene in queste ultime sei gare che mancano alla conclusione del Campionato”.

