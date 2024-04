Edilizia Residenziale Pubblica: conclusi i lavori alla palazzina di Montemagno

Scritto da Antonio Tognoli• 1:19 pm• Calci, Attualità

Negli ultimi 10 anni Apes ha investito 2,7 milioni di euro sul patrimonio Erp del Comune di Calci, che conta oltre 70 alloggi

CALCI – Nei giorni scorsi sono arrivati a conclusione i lavori di manutenzione straordinaria alla palazzina di Edilizia Residenziale Pubblica di via Paganelli a Montemagno, che conta 9 degli oltre 70 alloggi del patrimonio Erp di proprietà del Comune di Calci, gestito da Apes.



In occasione della conclusione dei lavori si è svolto un sopralluogo da parte degli enti coinvolti, al quale hanno preso parte il sindaco Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta, l’amministratrice unica di Apes, Chiara Rossi, insieme alle ingegnere Chiara Cristiani e Anna Piu, e l’ingegner Luca Ferrucci, responsabile tecnico della Bolloni Costruzioni srl che ha eseguito i lavori.

“Per un Comune delle nostre dimensioni gestire un patrimonio Erp così consistente non è affatto semplice – ha commentato la vicesindaca Ricotta, che ha la delega alle politiche abitative – ma grazie ad un attento lavoro di programmazione e alla sinergia con Apes tutti gli alloggi sono assegnati o con lavori in corso o in programmazione. Il prossimo intervento, che partirà entro l’anno, riguarderà la copertura della palazzina di via Buozzi, per un investimento di 230mila euro”.

I lavori alla palazzina di via Paganelli hanno portato al rifacimento della facciate esterne, compresa la sostituzione dei pluviali, e alla sistemazione del piazzale, dopo che già si era intervenuti sulla copertura e sugli infissi. Gli interventi, nel complesso, hanno previsto un investimento di circa 250mila euro.

“Questo intervento di manutenzione straordinaria – ha commentato Chiara Rossi, au di Apes – è uno dei risultati che in questi anni di stretta collaborazione fra Comune di Calci ed Apes sono stati raggiunti, che si aggiunge ai vari interventi di nuova costruzione realizzati e al puntuale recupero degli alloggi sfitti. L’intervento in oggetto, oltre ad essere importante per la piccola realtà di Montemagno perché garantisce alle persone di potervi vivere e realizzare i propri progetti di vita, ci rende orgogliosi vista anche la particolarità del lavoro svolto. Infatti, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alle facciate esterne del fabbricato con ripristino degli intonaci, delle cornici e delle modanature con successiva pittura, il tutto secondo le indicazioni sui materiali e le coloriture disposte dalla Soprintendenza. Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti di Apes e del Comune che hanno collaborato a questo progetto, e non mi resta che condividere con tutti loro, Comune e Regione la soddisfazione per il raggiungimento di questo importante risultato”.

“Volendo fare un bilancio – ha ricordato il sindaco Ghimenti – nel primo mandato abbiamo consegnato dodici nuovi alloggi popolari, portando la dotazione complessiva di alloggi ad un livello senz’altro elevato in rapporto alla nostra popolazione. In due mandati, grazie alla sinergia con Apes, abbiamo ottenuto per il nostro patrimonio Erp investimenti per 2,7 milioni di euro e altri sono già programmati, per cui si può dire che lasceremo a fine mandato con quasi 3 milioni di euro investiti per la dignità dell’abitare.



“Siamo consapevoli che, proprio perché il patrimonio edilizio è consistente – ha concluso il primo cittadino -, serviranno ancora interventi nei prossimi anni, ma il tutto poggia su risultati concreti raggiunti a beneficio dii decine di famiglie assegnatarie”

