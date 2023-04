Agrifiera 2023: il programma di lunedì 24 aprile

Scritto da admin• 11:25 am• San Giuliano Terme, Cultura, Spettacolo, Tutti

PONTASSERCHIO – AGRIFIERA 2023 nella giornata di lunedì 24 aprile incontro di formazione sui funghi e i rischi correlati, presentazione del libro “Il filo rosso” e dimostrazioni equestri.

Al Parco della Pace di Pontasserchio tante altre iniziative, dalle lezioni AgriDog ai balli, fino allo sport, insieme agli eventi di “Oltre fiera”.

Lunedì 24 aprile il programma di Agrifiera prevede due importanti convegni nell’apposito spazio. Il primo si terrà alle ore 10.30 con un incontro di formazione sul corretto consumo dei funghi e i rischi correlati, a cura del Dipartimento prevenzione Usl Toscana nord-ovest; saranno presenti Curzio, Narducci, Polidori, Armani, Gorrieri, Verdigi e la vicesindaca del comune di San Giuliano Terme Lucia Scatena. Alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “Il filo rosso” di Lia Sacchini (Coordinamento Etico dei Caregivers – Consulta del Volontariato San Giuliano Terme), sarà presente l’assessore alle Politiche sociali Francesco Corucci. Alle 14.30 si terranno le dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: i Butteri di Aria di Maremma, Pony games del centro Ippico In Battaglino Asd, volteggio con il centro ippico L’Unicorno asd e Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani (di seguito il resto del programma giornaliero).

La giornata di lunedì 24, insieme a quelle del 26, 27 e 28 aprile, sarà ad ingresso libero (negli altri giorni è previsto un biglietto unico € 5). I residenti del comune di San Giuliano Terme, nella Giornata del territorio del 30 aprile, potranno entrare gratuitamente esibendo un documento di residenza. I bambini fino a 10 anni, over 70, persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Possono entrare i cani se accompagnati al guinzaglio.

Lunedì 24 Aprile – Il programma completo

EVENTI OLTRE FIERA Ore 18.30: “VINILI E BACCELLI”

Via Vittorio Veneto. Circolo ARCI e Associazione Pontasserchio e dintorni

Sala Convegni ore 10.30-12.30: Incontro di formazione sul corretto consumo dei funghi e rischi correlati, a cura del Dipartimento prevenzione USL TNO, saranno presenti P. Curzio, R. Narducci, L. Polidori, A. Armani, L. Gorrieri, F. Verdigi e Assessora Lucia Scatena

ore 17.00-19.00: “IL FILO ROSSO” di Lia Sacchini. Coordinamento Etico dei Caregivers – Consulta del Volontariato SGT, sarà presente Assessore Francesco Corucci

Spazio AgriArena

ore 10.00-12.00: Attività sportiva dimostrativa del Progetto Nazionale Attivati, a cura della UISP

ore 16.00-18.00: Attività sportiva dimostrativa del Progetto Nazionale Attivati, a cura della UISP

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

A seguire: lezioni ” One to One” con prenotazione almeno un’ora prima presso lo stand o via whatsapp al 349.8367192 dalle 11.00 alle 18.00 con istruttori del Campo delle Emozioni e ASD Nose Academy

Area AgriDance

ore 14.00-19.00: Country Line Dance a cura della ASD Western Soul Area AgriHorse

ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno Arena centrale La gimkana dell’Agrifiera

ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno Arena centrale

ore 14.30-17.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: – I Butteri di Aria di Maremma – Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD – Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD – Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani

