Giovedì 27 Aprile torna la Giornata della Solidarietà. Le modifiche alla viabilità

PISA – Giovedì 27 aprile si svolgerà la nuova edizione della Giornata della Solidarietà. L’evento, promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, rivolto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse del territorio, torna a coinvolgere tutte le scuole del territorio e la città intera. Il tema scelto quest’anno è “La Costituzione come fondamento di una comunicazione inclusiva e consapevole”. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Gambacorti.

Nella mattina del 27 aprile, dalle 8,30 alle 12,00, si svolgeranno 65 percorsi per circa 200 classi partecipanti, alcune delle quali provenienti dai Comuni di San Giuliano, Palaia, Cascina, Pontedera, e Lucca, oltre a quelle che hanno preferito le proposte in collegamento da remoto. Alle ore 12,00 tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di chiusura della mattinata presso Piazza XX Settembre, per assistere, condizioni climatiche permettendo, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets, all’aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito. La Giornata della Solidarietà 2023 si concluderà, grazie alla sinergia con l’Università di Pisa, in particolare con il Cidic con il concerto di Primavera dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, alle ore 21,00, presso il Teatro Verdi.

Coinvolta l’intera città e tantissimi luoghi, molti dei quali all’aperto, compresi due grandi poli, il Giardino Scotto e il Parco di San Rossore, che accoglieranno, da soli, 50 delle 200 classi in presenza, proponendo percorsi che si ispirano ai principi ed ai valori contenuti nella Carta costituzionale.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgersi della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti alla viabilità:

Dalle ore 7:00 alle ore 16:00 – Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su Lungarno Fibonaccilato fiume, nel tratto compreso tra l’arco “Marinai d’Italia” e il Ponte della Fortezza e sul lato opposto, nel tratto compreso tra l’ingresso principale del Giardino Scotto e il Lungarno Galilei;

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su Lungarno Gambacorti, nel tratto compreso tra Piazza XX Settembre e Via Toselli;

Dalle ore 11:00 alle ore 14:00 – Chiusura al transito veicolare di Ponte di Mezzo, di Lungarno Galilei e delLungarno Gambacorti, nel tratto compreso tra Piazza XX Settembre e Via Toselli;

Dalle ore 11:00 alle ore 14:00 – Al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino oltre ai residenti della ZTL S. Antonio (comparto via Toselli-Piazza Facchini-via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni: inversione del senso di marcia di Piazza San Sepolcro e di Via Dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale di Via San Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in Via Toselli, tratto da Corso Italia a Via Garofani; Istituzione del senso unico alternato su Via Toselli, tratto da Via Garofani a Via dell’Occhio poi con consueta viabilità.

Tra le ore 12:00 e le ore 13:00 – Chiusura al traffico pedonale di Ponte di Mezzo al momento dell’aviolancio;

Tra le ore 12:00 e le ore 13:00 – Chiusura al traffico veicolare dei Lungarni Nord, nel tratto Ponte Solferino – Piazza Cairoli, al momento dell’aviolancio.

