Carpe die in Pisa: tutti gli eventi della settimana da non perdere nella nostra città

PISA – Ecco il calendario degli appuntamenti della settimana nella nostra città.

di Leonardo Miraglia

Lunedì 24 aprile 20:30

Teatro Nuovo Pisa – Binario Vivo

Piazza della Stazione, 16

CORDE SCIOLTE – CALENDARIO POPOLARE Spring Edition

Nunzio Ferro alla chitarra manouche e Andrea Resce al contrabbasso. La forma è classica ma la maniera è fusion che per mezzo delle dieci corde lega antiche architetture barocche, le dipinge di follie jazz manouche, d’Africa e sud America.

Martedì 25 aprile 21:15

Teatro Nuovo Pisa – Binario Vivo

Piazza della Stazione, 16

LA MASCHERA DI CERA in concerto / opening: ALIANTE

La Maschera Di Cera è uno dei gruppi-cardine per ciò che riguarda la riscoperta del glorioso suono prog italiano degli anni settanta. Il concerto sarà aperto dagli Aliante, uno dei gruppi di punta del rock progressivo italiano degli ultimi dieci anni.

Mercoledì 26 aprile 21:30

La Bolla Live Music Bar

Via Vittorio Frascani, 1

“JAZZ in ME”

Riccardo Arrighini al piano e Max Amazio alla chitarra. Due musicisti dalla spiccata sensibilità artistica e dal profondo senso comunicativo.

Giovedì 27 aprile 19:30

ExWide

Via Franceschi, 13

THE OVERTAKE • ExWide Afro-Funk Jam

Jam session basata su un repertorio condiviso di classici dell’afrobeat, del funk e della musica black in generale. I brani saranno trattati come standard su cui improvvisare e far ballare il pubblico.

21:00

Corte Sanac

Presentazione corso di arrampicata su roccia

22:00

Backstage Academy Pisa

Viale delle Cascine, 66

Back In Jam con Paola Bivona

Jam Session aperta a tutti i musicisti e non musicisti.

L’ospite per questo mese è Paola Bivona finalista al Festival di Castrocaro e concorrente di The Voice of Italy.

Venerdì 28 aprile 21:30

Lumiere

Vicolo del Tidi, 6

COLOMBRE

Torna dal vivo uno degli artisti più poliedrici e autorevoli della scena musicale italiana. Un appuntamento imperdibile per ascoltare i brani del nuovo album.

23:00

Borderline Pisa

Via Giuseppe Vernaccini, 7

Crazy Moon – Tribute Ozzy Osbourne

Sabato 29 aprile dalle 10:30 alle 20:00 Mura di Pisa

I Frammenti del Tempo – Il Conte Ugolino e la Setta degli Assassini

Sulle Mura di Pisa con un GDR spettacolare. In cosplay ad alta quota per risolvere enigmi e misteri, attraversando i Frammenti del Tempo tra storia e fantasia!

21:00

La Bolla Live Music Bar

Via Vittorio Frascani, 1

SoLo in 4et

Lupo presenta il suo ultimo cd “SoLo”, per l’occasione in formazione di quartetto.

21:30

Teatro Nuovo Pisa – Binario Vivo

Piazza della Stazione, 16

La Grazia-Teatro Contemporaneo

Quattro personaggi e le loro quattro solitudini, i loro quattro vuoti interiori, le loro piccole miserie.

21:30

Lumiere

Vicolo del Tidi, 6

WHITEMARY

Scrive, produce, suona e canta tutto da sola: testi in italiano, sintetizzatori analogici, una laurea in canto jazz e una fissa per la techno.

23:00

Borderline Pisa

Via Giuseppe Vernaccini, 7

SU⚡️DC / ACDC Tribute

…All you ready to rock…??

Domenica 30 aprile

10:00

Largo Ciro Menotti

Chocomoments PISA festa del cioccolato

10:30

Piazza dei Miracoli

Pisa con gli occhi di Dante – Uno splendido Tour guidato

10:30

Largo Cocco Griffi, 2

Le storie del cimitero ebraico di piazza dei Miracoli

Alla scoperta del cimitero ebraico, un luogo ricco di storia e di storie.

17:00

Piazza Manin

Pisa e i suoi Segreti – Un bellissimo Tour Guidato

17:00

Sinagoga

Via Palestro, 24

Visita guidata alla Sinagoga di Pisa

Scopriremo la sua architettura e conosceremmo la storia della comunità ebraica pisana.

21:00

La Bolla Live Music Bar

Via Vittorio Frascani, 1

jam session a La Bolla

l’atmosfera del piccolo club, una band tra le migliori in Italia che apre le danze e poi spazio a tutti coloro che vogliono suonare.

21:00

Teatro Nuovo Pisa – Binario Vivo

Piazza della Stazione, 16

Torneo “Match d’Improvvisazione Teatrale” Pasta&Tonno vs Pesto – 3° Incontro

È tempo di venire a sostenere la vostra pasta preferita in un torneo che non risparmierà niente e nessuno.

