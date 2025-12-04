INFO BIGLIETTI: RAVENNA-PONTEDERA

Pisa (giovedì, 4 dicembre 2025) — È aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara Ravenna-Pontedera, diciassettesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 7 dicembre, ore 17:30, allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna.
I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul circuito Vivaticket con i seguenti prezzi (ai quali aggiungere il costo diritto di prevendita):
– INTERO: €10,00
– RIDOTTO DONNA O OVER 65: €8,00
– RIDOTTO YOUNG 14-23 ANNI: €5,00
– RIDOTTO UNDER 14: €2,00 accompagnato da adulto.
La vendita terminerà sabato 6 dicembre alle ore 19:00. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.Last modified: Dicembre 4, 2025