San Rossore, passeggiata inclusiva lungo il percorso accessibile dedicato a Sabrina Bulleri

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PISA – Una passeggiata accessibile nel cuore del Parco di San Rossore per valorizzare il percorso inclusivo dedicato a Sabrina Bulleri. L’iniziativa è stata organizzata nei giorni scorsi dal garante dei disabili del Comune di Pisa Alessandro Di Ciolo, in collaborazione con l’Ente Parco.

All’evento hanno partecipato 24 persone tra diversamente abili e accompagnatori appartenenti alle associazioni “La Mano Amica”, “Go Franceskino Go” e “Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa APS”.

Il gruppo ha percorso il sentiero accessibile che parte dal viale del Gombo e attraversa boschi e aree umide fino all’osservatorio faunistico del Paduletto, una delle aree di maggiore biodiversità del Parco. Lungo il tragitto, immerso tra lecci, farnie e frassini, è possibile osservare fauna selvatica e numerose specie di uccelli.

La passeggiata è stata anche un’occasione per far conoscere il percorso dedicato a Sabrina Bulleri, ex dipendente del Parco e campionessa paralimpica di atletica, plurimedagliata alle Paralimpiadi di Los Angeles e Seul nei 100 e 200 metri e nella staffetta 4×100.

Il sentiero, realizzato nel 2003 con una rete metallica stabilizzante, è stato recentemente recuperato attraverso tecniche innovative che ne hanno migliorato la percorribilità, mantenendo al tempo stesso il massimo rispetto per il contesto naturale dell’area protetta.

Last modified: Maggio 26, 2026