Pontedera contro Sambenedettese, strenua lotta per non affondare

Pisa (sabato, 13 dicembre 2025) — Alle 14:30 di domenica 14 dicembre il Pontedera scenderà sul proprio campo di gioco per affrontare la Sambenedettese in un incontro clou per entrambi le squadre data la loro posizione agli ultimi posti della classifica.

Mister Banchieri nella conferenza stampa alla vigilia della partita ha espresso chiaramente l’importanza della gara definendola “da sei punti”: “Arriviamo a questa partita con la convinzione di aver fatto una grande gara a Ravenna. Siamo arrabbiati per come è finita, ma c’è la consapevolezza che giocando così i risultati arriveranno. Quella di domani è una gara che vale sei punti: è uno scontro diretto, da affrontare con energia e coraggio. In settimana ci siamo allenati bene, con grande disponibilità da parte dei ragazzi. La squadra ha qualità e ampi margini di miglioramento, si tratta solo di lavorare bene e tanto. Giocheremo per Francesco Corradini: un giocatore per noi molto importante e a cui staremo vicini nel suo percorso di recupero. Lo aspettiamo presto in campo. Ringrazio la tifoseria per il sostegno già dimostrato sia in allenamento che a Ravenna. Domani è una partita importante e più siamo a sostenerli, più i ragazzi danno quel qualcosa in più”.

