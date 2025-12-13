“Lungo Ottocento”: terzo appuntamento alla Domus Mazziniana

Written by admin• 11:14 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Terzo evento del ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 17 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume “Le due repubbliche. Pensare la

Rivoluzione nella Francia del 1848” (Viella, 2024) di Daniele Di Bartolomeo. Il libro

ricostruisce la storia della generazione protagonista della rivoluzione parigina del 1848,

interrogandosi sulle sue decisioni e previsioni storiche, formulate attraverso il raffronto con la Rivoluzione francese, oltre che sullo svolgimento dei fatti. L’autore, professore associato di storia moderna presso l’Università di Teramo, dialogherà con Cristina Cassina, professoressa associata di storia del pensiero politico presso l’Università di Pisa, e Giacomo Zanasi, dottorando in storia contemporanea presso l’Università di Salerno. Il confronto sarà coordinato da Gian Luca Fruci, professore associato di storia contemporanea presso l’Università di Pisa.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali social Facebook e YouTube.

