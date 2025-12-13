Camion in fiamme sulla FIPILI

Written by Leonardo Miraglia• 7:45 pm• Pisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa (sabato, 12 dicembre 2025) — Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 13 settembre lungo la superstrada Fi-Pi-Li, intorno alle 16.30. Le fiamme hanno coinvolto un camion in transito al chilometro 72, nel tratto compreso tra le uscite Est e Ovest dell’Interporto di Guasticce.

Per domare il rogo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Livorno e Pisa. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti.

L’episodio ha però causato pesanti ripercussioni sulla viabilità: il tratto di superstrada tra il bivio con l’autostrada A12 e lo svincolo di Interporto Est è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni obbligatorie, per permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, incaricati di effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

