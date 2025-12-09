Written by Dicembre 9, 2025 11:46 am Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Il Pontedera torna a casa ancora una volta sconfitto

HomeCalcio Serie C, Pontedera, SportIl Pontedera torna a casa ancora una volta sconfitto

Pisa (martedì, 9 dicembre 2025) — Domenica 7 dicembre il Pontedera ha disputato il suo incontro per la 17ma giornata di andata del girone B della serie C in casa del Ravenna subendo una sconfitta per 2 a 1 che, per quanto l’incontro fosse di elevata difficoltà essendo il Ravenna primo in classifica, non giustifica una ennesima perdita sul campo.

di Leonardo Miraglia

La classifica della squadra della Valdera adesso risulta alquanto asfittica, avendo accumulato in diciassette giornate soltanto 12 punti con 3 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte che la vedono attestarsi, purtroppo, ad uno svilente penultimo posto.

Tabellino 

Ravenna – Pontedera: 2 – 1

MARCATORI: 1′ pt H. Nabian (P), 49′ st P. Luciani (R), 58′ st S. Okaka Chuka (R)

MVP: Stefano Okaka Chuka (Ravenna)

RAVENNA (3-5-2): F. Anacoura, M. Scaringi (↓ 1′ st), A. Esposito, M. Solini, G. Donati (↓ 42′ st), T. Di Marco (↓ 34′ st), M. Rossetti (↓ 22′ st), J. Tenkorang, P. Rrapaj (↓ 22′ st), C. Spini, S. Okaka Chuka
A disposizione: D. Borra, T. Stagni, L. Falbo (↑ 22′ st), M. Mandorlini, M. Motti, N. Viola (↑ 34′ st), L. Lonardi (↑ 22′ st), P. Luciani (↑ 1′ st), G. Calandrini, F. Corsinelli, A. Zagrè, A. Bianconi, L. Sermenghi, L. Da Pozzo (↑ 42′ st), L. Menegazzo
All: Marchionni Marco

PONTEDERA (4-3-2-1): T. Vannucchi, C. Cerretti, F. Corradini (↓ 32′ st), E. Vona, G. Perretta, F. Faggi (↓ 45′ st), J. Scaccabarozzi, M. Manfredonia, P. Vitali, S. Ianesi (↓ 35′ st), H. Nabian (↓ 46′ st)
A disposizione: A. Raffi, N. Strada, S. Milazzo, O. Gueye, J. Tarantino, L. Paolieri, M. Pretato (↑ 32′ st), R. Pietrelli (↑ 45′ st), R. Bassanini (↑ 35′ st), M. Tempre, T. Andolfi, G. Battimelli (↑ 46′ st)
All: Menichini Leonardo

AMMONITI: 8′ st M. Rossetti (R), 33′ pt P. Rrapaj (R), 59′ st S. Okaka Chuka (R), 21′ st J. Scaccabarozzi (P), 24′ pt M. Manfredonia (P), 45′ pt S. Ianesi (P), 55′ st G. Battimelli (P)

ARBITRO: G. Caruso
ASSISTENTI: M. Colavito, P. Cataneo

STADIO: Comunale Bruno Benelli, Ravenna

info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 9, 2025
Previous Story
Alba Nabulsi: dieci parole per raccontare il genocidio a Gaza
Next Story
San Romano rinnova la tradizione del grande presepe nel chiostro del Santuario

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti