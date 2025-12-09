Il Pontedera torna a casa ancora una volta sconfitto

Written by Leonardo Miraglia• 11:46 am• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (martedì, 9 dicembre 2025) — Domenica 7 dicembre il Pontedera ha disputato il suo incontro per la 17ma giornata di andata del girone B della serie C in casa del Ravenna subendo una sconfitta per 2 a 1 che, per quanto l’incontro fosse di elevata difficoltà essendo il Ravenna primo in classifica, non giustifica una ennesima perdita sul campo.

La classifica della squadra della Valdera adesso risulta alquanto asfittica, avendo accumulato in diciassette giornate soltanto 12 punti con 3 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte che la vedono attestarsi, purtroppo, ad uno svilente penultimo posto.

Tabellino

Ravenna – Pontedera: 2 – 1

MARCATORI: 1′ pt H. Nabian (P), 49′ st P. Luciani (R), 58′ st S. Okaka Chuka (R)

MVP: Stefano Okaka Chuka (Ravenna)

RAVENNA (3-5-2): F. Anacoura, M. Scaringi (↓ 1′ st), A. Esposito, M. Solini, G. Donati (↓ 42′ st), T. Di Marco (↓ 34′ st), M. Rossetti (↓ 22′ st), J. Tenkorang, P. Rrapaj (↓ 22′ st), C. Spini, S. Okaka Chuka

A disposizione: D. Borra, T. Stagni, L. Falbo (↑ 22′ st), M. Mandorlini, M. Motti, N. Viola (↑ 34′ st), L. Lonardi (↑ 22′ st), P. Luciani (↑ 1′ st), G. Calandrini, F. Corsinelli, A. Zagrè, A. Bianconi, L. Sermenghi, L. Da Pozzo (↑ 42′ st), L. Menegazzo

All: Marchionni Marco

PONTEDERA (4-3-2-1): T. Vannucchi, C. Cerretti, F. Corradini (↓ 32′ st), E. Vona, G. Perretta, F. Faggi (↓ 45′ st), J. Scaccabarozzi, M. Manfredonia, P. Vitali, S. Ianesi (↓ 35′ st), H. Nabian (↓ 46′ st)

A disposizione: A. Raffi, N. Strada, S. Milazzo, O. Gueye, J. Tarantino, L. Paolieri, M. Pretato (↑ 32′ st), R. Pietrelli (↑ 45′ st), R. Bassanini (↑ 35′ st), M. Tempre, T. Andolfi, G. Battimelli (↑ 46′ st)

All: Menichini Leonardo

AMMONITI: 8′ st M. Rossetti (R), 33′ pt P. Rrapaj (R), 59′ st S. Okaka Chuka (R), 21′ st J. Scaccabarozzi (P), 24′ pt M. Manfredonia (P), 45′ pt S. Ianesi (P), 55′ st G. Battimelli (P)

ARBITRO: G. Caruso

ASSISTENTI: M. Colavito, P. Cataneo

STADIO: Comunale Bruno Benelli, Ravenna

