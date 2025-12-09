San Romano rinnova la tradizione del grande presepe nel chiostro del Santuario

Written by admin• 12:06 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Si rinnova anche quest’anno la storica tradizione del presepe nel chiostro del Santuario della Madonna di San Romano: una scenografia di 400 metri quadrati animata da centinaia di statuine e da una complessa struttura di impianti, movimenti meccanici e giochi d’acqua, frutto del lavoro quotidiano di una decina di presepisti.

«Ringrazio tutti coloro che dal 5 ottobre lavorano senza sosta per creare un’opera così bella – ha dichiarato padre Francesco Brasa durante la presentazione alla stampa –. Una tradizione che prosegue da oltre un secolo, iniziata nel 1922 nel salone mediceo del convento. Ogni generazione ha aggiunto qualcosa, fino a dare vita all’esperienza immersiva di oggi, che permette ai visitatori di entrare idealmente in Terra Santa grazie alla maestria dei nostri artisti e alle suggestioni della cartapesta».

Il legame con la Terra Santa non è solo simbolico: acquistando shopper e piccole natività in legno d’olivo sarà possibile sostenere progetti di pace a Betlemme.

Anche la sindaca Linda Vanni ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «È una vera magia, resa possibile dalla Parrocchia di San Romano, dalla fraternità dei Frati Minori Francescani e dai presepisti che ogni anno impreziosiscono questa opera. Un presepe che rappresenta tutto il territorio e che porta il nome di San Romano in tutta la Toscana. Invito tutti a venirlo a visitare: è una creazione di grande bellezza in un luogo simbolo di spiritualità e pace».

L’inaugurazione è prevista per domenica 7 dicembre: alle 11.15 la messa presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati di Toscana, fr. Livio Crisci, e a seguire l’apertura ufficiale del presepe.

La natività sarà visitabile fino all’11 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (fino alle 19 nei festivi). Aperto anche il museo del convento.

Last modified: Dicembre 9, 2025