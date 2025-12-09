Alba Nabulsi: dieci parole per raccontare il genocidio a Gaza

Written by admin• 11:08 am• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – È uscito per Le plurali editrice Lessico palestinese, il nuovo saggio della giornalista italo-palestinese Alba Nabulsi. Un libro che decostruisce lo sguardo occidentale sulla Palestina e restituisce voce, volto e corpo a un popolo che la storia tenta di silenziare.

“Lessico palestinese è molto più di una testimonianza: è un atto politico e un appello globale”, scrive Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani in Palestina, nella prefazione.

A due anni dal 7 ottobre 2023, mentre la narrazione su Gaza è ancora segnata da propaganda e manipolazioni, Nabulsi propone un vocabolario politico e corporeo per leggere la violenza coloniale. Dieci parole – tra cui identità, stupro, fame, maternità, pulizia etnica – diventano chiavi per comprendere l’impatto della guerra sulle persone e sulle loro vite quotidiane.

Il libro prende avvio dalla storia della famiglia dell’autrice, una genealogia di donne che attraversa guerra, esilio e diaspora. Ne emerge un racconto corale in cui il corpo diventa campo di battaglia ma anche luogo di resistenza. Le illustrazioni di Greta Bombardieri e la prefazione di Francesca Albanese arricchiscono il volume, offrendo ulteriori livelli di lettura.

Un saggio sulla memoria e sulla resistenza

Nabulsi intreccia ricerca, testimonianza e analisi politica, trasformando le storie raccolte in un gesto di cura. “In un mondo in cui la narrazione del potere sovrasta quella dei popoli oppressi, è il corpo a offrire la verità più profonda”, scrive l’autrice.

Le presentazioni in Toscana

Arezzo , 11 dicembre, ore 16 – Campus Università di Siena, Logge del Grano

, 11 dicembre, ore 16 – Campus Università di Siena, Logge del Grano Firenze , 12 dicembre, ore 13 – Aula Magna plesso Brunelleschi

, 12 dicembre, ore 13 – Aula Magna plesso Brunelleschi Prato , 12 dicembre, ore 18.30 – Centro Pecci

, 12 dicembre, ore 18.30 – Centro Pecci Firenze , 13 dicembre, ore 17 – Casa delle donne

, 13 dicembre, ore 17 – Casa delle donne Pontedera , 14 dicembre, ore 10.30 – Cineclub Agorà

, 14 dicembre, ore 10.30 – Cineclub Agorà Firenze, 14 dicembre, ore 17.30 – Circolo Vie Nuove

L’autrice

Alba Nabulsi è educatrice, ricercatrice e giornalista italo-palestinese. Lavora su diritti umani e questioni di genere, ha studiato studi di genere e urbanistica e pubblicato su The New Arab, +972 e il manifesto. È parte del collettivo Zaituna.

Il libro

Lessico palestinese. Anatomia del genocidio a Gaza in dieci parole

di Alba Nabulsi

Prefazione di Francesca Albanese

Illustrato da Greta Bombardieri

Le plurali editrice – Collana Le sagge

In libreria dal 15 ottobre 2025

172 pp. | €18,00 | ebook €8,00

Last modified: Dicembre 9, 2025