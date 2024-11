18° Memorial Masi: una giornata di sport e solidarietà per ricordare Saverio Masi

Written by admin• 2:38 pm• Pisa, Sport

PISA- Una giornata di sport e solidarietà per ricordare Saverio Masi. Come ogni anno dal 2006, anno della sua scomparsa, i Vigili del Fuoco di Pisa hanno organizzato un evento di beneficenza per celebrare la memoria del loro collega.

Il 18° Memorial Masi, che si è svolto domenica 24 novembre a Pisa, ha registrato un ulteriore aumento delle adesioni, con quasi 800 partecipanti. La camminata ha percorso le Mura di Pisa e ha offerto l’opportunità di esplorare le numerose specie vegetali dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, grazie alla collaborazione con il Comitato Saverio Masi, il gruppo di canottaggio Billi-Masi, UISP Pisa e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa.

All’evento erano presenti anche i soci della UILDM Pisa, l’associazione a cui sarà devoluto il ricavato della manifestazione. Con il contributo simbolico dell’iscrizione, i partecipanti aiuteranno l’associazione a finanziare progetti per l’integrazione sociale e la lotta contro le discriminazioni verso le persone con disabilità, in particolare quelle causate da malattie neuromuscolari.

“Grazie a questo contributo, potremo continuare a sostenere un progetto di fisioterapia per i nostri pazienti con distrofia muscolare“, ha spiegato il vicepresidente della UILDM Pisa, Angelo Giuntinelli. “L’attività di riabilitazione e mantenimento muscolare è fondamentale per chi soffre di malattie degenerative, per aiutare a rinforzare i muscoli e migliorare la qualità della vita quotidiana“.

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, ingegner Nicola Ciannelli, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver organizzato ancora una volta il Memorial Masi. Saverio è sempre con noi, e l’evento che realizziamo in suo onore riflette lo spirito di collaborazione e di squadra che lo caratterizzava. Nonostante le difficoltà dovute agli interventi per il maltempo, vedere una comunità così unita e partecipe ci fa sentire il sostegno di tutti“.

Last modified: Novembre 26, 2024