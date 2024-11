Un Secolo di Calcio a Cascina: presentazione del Libro ‘1924-2024 Un secolo in nerazzurro’

Written by admin• 2:31 pm• Cascina, Sport

CASCINA- Sabato 14 dicembre alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Cascina, in Corso Matteotti 90, si terrà la presentazione del libro “1924-2024 Un secolo in nerazzurro – Il calcio a Cascina”. Il volume ripercorre i 100 anni di storia del calcio a Cascina, con oltre 1000 calciatori e 3000 partite che hanno segnato la passione sportiva della città.

Edizione curata dalla Geo Edizioni di Empoli, il libro offre un racconto dettagliato e coinvolgente delle vicende calcistiche locali dal 1924 a oggi, attraverso emozioni, aneddoti e successi che hanno fatto la storia del calcio cascinese. Il volume rappresenta un tributo al gioco che ha unito generazioni di cascinesi.

Alla presentazione parteciperanno gli autori Luca Barboni e Carlo Fontanelli, che condivideranno il percorso di ricerca e scrittura che ha dato vita a quest’opera. L’incontro sarà moderato da Romina Orsini, giornalista e speaker di Punto Radio, e costituirà un’importante occasione per approfondire la storia del calcio locale, esplorando il passato, il presente e le sfide future.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti della storia calcistica cascinese, tra cui presidenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito al successo della società. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di sport e per la comunità locale di celebrare questo significativo traguardo.

Al termine della presentazione, gli autori saranno disponibili per interviste e approfondimenti con la stampa.

Dall’introduzione del libro:

Il calcio a Cascina compie cento anni, un traguardo significativo nella storia di una società che ha rappresentato e continua a rappresentare un’intera comunità. Sebbene la nascita nel 1924 sia documentata in modo scarso, molte delle vicende sportive sono state ricostruite a partire dal primo campionato disputato nel 1926. Non sono mancati periodi di pausa, tra cui una lunga interruzione tra il 1967 e il 1974, ma anche traguardi straordinari come lo scudetto dei Dilettanti vinto nel 1958-59 e le stagioni in Serie C e Promozione Interregionale. La gestione Mancini ha visto il ritorno della squadra in Serie D, mentre l’ultima fase della storia recente ha visto il successo nella Coppa Italia Dilettanti e il ritorno in Serie D sotto la gestione Sisti, culminato con il periodo pandemico.

La storia del calcio cascinese è una storia fatta di cambiamenti, trionfi e delusioni, un centinaio di partite ufficiali, migliaia di calciatori, allenatori e dirigenti. Questo libro è un viaggio attraverso le immagini, i dati delle partite e i racconti che ci permettono di rivivere i momenti più significativi di un secolo di calcio a Cascina.

Last modified: Novembre 26, 2024