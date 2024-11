Terricciola: al via ‘Regala una Favola’, letture a domicilio per le famiglie durante le festività

Written by admin• 3:12 pm• Terricciola

TERRICCIOLA- A partire dal 1° dicembre, le famiglie del Comune di Terricciola potranno prenotare un’offerta di Favole “a domicilio”, trasformando il proprio salotto in un palcoscenico per Peter Pan e i suoi amici, per celebrare le festività. L’iniziativa fa parte del progetto “Leggo per Legittima Difesa”, promosso dal Comune di Terricciola e realizzato in collaborazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS, con il supporto del Consiglio Regionale della Toscana.

Le letture si terranno nelle seguenti date: 4, 6, 11, 18 e 20 dicembre, dalle 16 alle 20, con prenotazione obbligatoria al numero 351.5944009 (anche WhatsApp). Il “Menù delle Favole” è disponibile sul sito leggoperlegittimadifesa.it.

Inoltre, il 30 novembre alle 10, presso la Biblioteca Comunale di Terricciola, si terrà un appuntamento con “Le Favole di Peter Pan” per bambini e non solo, con prenotazione al numero sopra indicato.

Last modified: Novembre 26, 2024