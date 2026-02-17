ZTL Stadio, telecamere attive da Pisa-Cagliari in programma a metà marzo

Written by admin• 1:30 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

La fase di pre-esercizio della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle gare casalinghe del Pisa Sporting Club inizierà dalla partita contro il Cagliari in programma nel fine settimana del 14-15 marzo.

Lo ha annunciato il Sindaco di Pisa Michele Conti nel corso di un’assemblea con i commercianti della zona: «Per evitare l’inizio di questo provvedimento, a lungo atteso dai residenti, in concomitanza con un giorno feriale abbiamo deciso di attendere il weekend di metà marzo. Purtroppo, per dinamiche indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, la programmazione delle gare è a singhiozzo, in virtù di aspetti dipendenti dalla Lega e dopo la gara con il Milan, inizialmente individuata per l’avvio della ZTL, anche quella con il Bologna è calendarizzata in un giorno feriale. Inoltre – prosegue il Sindaco – posticipare la data d’inizio permetterà di andare incontro a una delle esigenze che ci sono state fatte presente durante l’assemblea pubblica del 9 febbraio e che riguarda i residenti nelle strade adiacenti al perimento della ZTL: quelli della parte Nord di Porta a Lucca, di via del Brennero e altri casi specifici potranno effettuare la registrazione sul portale di Pisamo e ottenere il permesso. Ci tengo a sottolineare un altro tema molto richiesto ovvero quello di un maggiore controllo delle auto in sosta vietata. Intensificheremo i controlli e ci sarà un giro di vite sui parcheggi selvaggi, già a partire dalla gara contro il Bologna in programma lunedì 2 marzo. A prescindere dalla data di attivazione della ZTL non saranno più tollerati determinati comportamenti. Invito tutti coloro che raggiungono lo stadio a utilizzare i parcheggi di via Paparelli – compresa la parte sterrata – via Pietrasantina e via di Gello, che complessivamente mettono a disposizione quasi 1.400 posti auto». Relativamente all’incontro con i commercianti il Sindaco Conti afferma che «l’incontro si è svolto in un clima positivo, costruttivo e produttivo. Il confronto con i commercianti ha rappresentato un momento importante di dialogo, consentendo di approfondire esigenze, criticità e possibili soluzioni. Come Amministrazione non vi è mai stato un intento punitivo, bensì di regolamentazione. L’obiettivo non è mai stato quello di imporre un provvedimento dall’alto, ma di costruire un percorso condiviso con cittadini e operatori economici che, in questi anni, avevano più volte segnalato una situazione divenuta insostenibile. Il confronto ha permesso di individuare un punto di equilibrio volto a ridurre al minimo i disagi per chi lavora nella zona, che già oggi si confronta con problematiche legate alla viabilità e alla sosta in occasione delle partite, facendo sì che i clienti possano raggiungere le varie attività anche nei momenti in cui i varchi saranno attivi. Rimane la volontà di procedere con l’istituzione della ZTL, restando comunque disponibili all’ascolto e, laddove necessario, all’introduzione di correttivi. È importante sottolineare che la fase di pre-esercizio nasce proprio con questa finalità: nessuna decisione deve essere considerata definitiva. Si tratta di un periodo di sperimentazione che consentirà di monitorare il funzionamento del sistema, valutarne gli effetti concreti e apportare eventuali miglioramenti. Chiediamo pertanto a cittadini e operatori economici un po’ di pazienza e collaborazione, nella consapevolezza che, soprattutto nella fase iniziale, potranno verificarsi alcuni disagi. Le prossime partite rappresenteranno un banco di prova fondamentale per affinare il modello e individuare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze del quartiere. L’obiettivo è arrivare alla prossima stagione con un sistema ulteriormente ottimizzato. È inoltre opportuno ricordare che il problema della sosta selvaggia e della congestione del traffico si è manifestato negli anni a prescindere dalla categoria sportiva, rendendo necessario un intervento strutturale di regolamentazione».

Le telecamere saranno operative nelle giornate in cui il Pisa SC disputa le partite casalinghe, a partire da due ore prima del fischio d’inizio e – per il momento – fino al termine dell’incontro. I veicoli parcheggiati prima delle due ore antecedenti l’inizio della gara potranno uscire liberamente in qualsiasi momento. L’accesso ai motorini resterà consentito senza limitazioni.

Per effettuare la registrazione è necessario collegarsi al sito www.pisamo.it. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile registrarsi oppure entrare tramite SPID o CIE. Successivamente, occorrerà selezionare la voce “Richiedi un nuovo permesso”, quindi “Autorizzazione – Solo ZTL” e infine scegliere una delle due opzioni disponibili: “Stadio Residenti ZTL” oppure “Stadio Domiciliati ZTL”. Potranno presentare richiesta di autorizzazione all’accesso in ZTL i familiari di persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, i titolari di contrassegno disabili (CUDE), nonché i veicoli aziendali intestati a residenti o domiciliati all’interno del perimetro della ZTL. È stata aggiornata la sezione dedicata ai commercianti. Il sistema sarà ulteriormente sviluppato per recepire nuove categorie e casistiche emerse nel corso delle due assemblee e che potranno emergere durante il pre-esercizio.

I nuovi varchi di ingresso saranno installati nelle seguenti vie: via Ugo Rindi, via Collodi, via Antonio Pisano, via Cecco di Pietro 1 e 2, via Angeli Pietro da Barga, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via di Gello, via Napoli, via Siracusa, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I varchi di uscita, individuati in specifici punti con finalità di prevenzione dei comportamenti di guida scorretti, saranno collocati in via Tommaso Pisano e via Marche.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, Pisamo mette a disposizione il numero telefonico 0507062, con operatore attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.00, esclusi i giorni festivi. È inoltre possibile contattare gli uffici scrivendo all’indirizzo e-mail frontoffice@pisamo.it.

