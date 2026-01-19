Auto si ribalta in Via Fratti: un ferito

Written by admin• 6:45 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio intorno alle ore 17 in via Antonio Fratti un’auto si è ribaltata.

Nell’incidente sembra che anche un taxi sia coinvolto. L’auto inoltre nel ribaltarsi ha danneggiato alcuni motorini parcheggiati sulla carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dall’auto il conducente, trasportato dal 118 all’Ospedale Cisanello. La strada è attualmente chiusa al traffico.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

