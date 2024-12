Ziello (Lega):”Legge di bilancio: 150mila euro per lo sgombero del Palazzo Rosa di Ponsacco”

Written by admin• 11:03 am• Politica, Ponsacco

PONSACCO – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Deputato della Lega Edoardo Ziello.

“Grazie al mio intervento 150 mila euro per sgombero nomadi di Ponsacco”

“Nel fondo della legge di bilancio destinato agli interventi per gli Enti locali e per la realizzazione di opere sociali, socio-sanitarie, assistenziali e infrastrutturali, ho previsto un contributo di 150mila euro a favore del comune di Ponsacco. Queste risorse saranno utilizzate per lo sgombero dei nomadi dal Palazzo Rosa di via Rospicciano. Grazie a questo importante finanziamento, che arriverà nel bilancio comunale attraverso un successivo decreto di riparto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sindaco Gabriele Gasperini avrà un valido supporto per completare la liberazione dell’edificio. Durante la mia campagna elettorale avevo promesso di sostenere le iniziative del comune per lo sgombero del Palazzo Rosa e ora, a pochi mesi di distanza, sono passato dalle parole ai fatti“, ha dichiarato il deputato pisano della Lega, Edoardo Ziello.

Last modified: Dicembre 24, 2024