Novità per la scelta dei medici di famiglia nella provincia di Pisa: nuovi iscritti e modalità online

PISA – Novità per i medici di famiglia nella provincia di Pisa: a partire dal 30 dicembre 2024, il dottor Luca Giannini sarà iscritto negli elenchi unici dell’ambito Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano. Mentre, dal 31 dicembre 2024, il dottor Giorgio Faraoni entrerà nell’ambito di Pisa.

Si ricorda che la scelta del medico o pediatra può essere effettuata comodamente online, evitando di recarsi fisicamente agli sportelli e senza bisogno di fare file. Per farlo, è possibile utilizzare il proprio computer o dispositivi mobili come smartphone e tablet, con la massima flessibilità di orario.

Per accedere al servizio online, è possibile utilizzare:

L’App Toscana Salute della Regione Toscana (disponibile su Play Store o Apple Store)

I Totem PuntoSI

Il Portale web Open Toscana

Inoltre, sul sito istituzionale dell’Azienda USL Toscana nord ovest (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/48-scegliere-medico-o-pediatra-di-famiglia), è disponibile un modulo elettronico che consente di fare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Questo servizio è destinato ai cittadini con iscrizione attiva al servizio sanitario regionale e può essere compilato per sé stessi, per i propri figli minori o per persone sotto tutela. È possibile esprimere preferenze per medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

