Zambito(PD): “Dubbi sull’autorizzazione al parcheggio del Giardino Scotto”

PISA – “Proprio non si capisce come la Soprintendenza di Pisa abbia potuto dare l’autorizzazione alla realizzazione del parcheggio nel vallo del Giardino Scotto, essendo un’infrastruttura altamente impattante a ridosso di un edificio di pregio storico e oltretutto sottoposto a vincoli“, afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito.

Il Giardino Scotto è una struttura storica di edilizia militare, da anni adibita a parco pubblico e luogo di eventi, nonché meta turistica. Uno dei punti più suggestivi è proprio quello dove la giunta Conti vuole insediare il parcheggio, ovvero lo spazio tra il ponte e il bastione. Tra l’altro un’area che, quando piove, si allaga al punto da ricreare una sorta di fossato.

“La realizzazione del parcheggio significherebbe un salto indietro di quasi quaranta anni – prosegue la parlamentare pisana -. Capisco che la maggioranza cittadina di destra sia conservatrice al punto di voler tornare al passato, ma certo cancellare una decisione che ha portato decoro e valorizzazione, sicuramente rispetto per una bella struttura storica, è un atto retrogrado e degradante”.

E sul provvedimento della Soprintendenza la senatrice annuncia un’interrogazione al Governo. “Chiederò conto al ministro della Cultura Giuli, per capire come sia potuto accadere”, ha concluso Zambito.

