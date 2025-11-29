A scuola di democrazia, con gli studenti di ‘Professione Legno’

Written by Antonio Tognoli• 12:23 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Nella Sala del Gonfalone, il Consiglio Regionale ha accolto per una visita didattica la classe del corso “Professione Legno” organizzato a Pisa dalla cooperativa agenzia formativa Aforisma, un percorso gratuito di istruzione e formazione professionale finanziato dalla Regione Toscana tramite i fondi PR FSE+ e destinato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto per l’autonomia dei giovani.

Gli studenti sono all’ultimo anno del corso che permetterà loro di trovare una propria strada grazie allo sviluppo di abilità artigianali e manuali, giovani inseriti non solo nel mondo del lavoro ma anche nella comunità civile con le sue istituzioni e le pratiche democratiche. Se con i percorsi di studi tradizionali non riuscivano a valorizzarsi e rischiavano la dispersione scolastica, grazie a questa opportunità stanno diventando professionisti del settore del legno, seguiti da professori che propongono sia lezioni teoriche e laboratori, sia momenti di formazione e di crescita intellettuale e civica.

Dopo la visita nella zona di Santa Maria Novella e di San Lorenzo, gli studenti, accompagnati dal professore Nicola Landucci, dalla tutor Giulia Moretti e dalla presidente della cooperativa Grazia Ambrosino, hanno incontrato la consigliera Irene Galletti che ha donato loro una copia della Costituzione italiana, hanno avuto modo di conoscere e comprendere la storia ed i meccanismi di partecipazione della Regione Toscana, e alla fine della mattinata hanno potuto fare una visita guidata nel Palazzo del Pegaso.

