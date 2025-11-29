Nel Parco a scuola di biodiversità. A San Rossore prende vita il nuovo centro di educazione ambientale

Written by admin• 1:25 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Nel cuore di San Rossore prende forma il nuovo Centro di Educazione alla Biodiversità: «grazie al progetto Embrace il centro Giacomini, a pochi passi da Villa Giraffa nell’area di Cascine Nuove, è stato restaurato e allestito con sala multimediale, biblioteca ambientale e spazi espositivi dedicati alla natura ed agli ambienti del Parco – spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani – Uno spazio pronto per essere a disposizione di cittadini, associazioni e scuole di ogni ordine e grado che vogliono organizzare iniziative e lezioni dentro il parco naturale».

I lavori sono in dirittura di arrivo, giovedì 4 dicembre saranno presentati in un convegno i risultati del progetto che è stato portato avanti in collaborazione con l’associazione Leonardo-Irta, con il Centro Avanzi e con il dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Embrace, possibile grazie ad un finanziamento di 200mila euro di fondi UE-PNRR nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC), ha permesso insieme alla realizzazione del centro altre due importanti azioni. La creazione di un portale con la catalogazione della flora del Parco a cura dei ricercatori del Plantseed Lab del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, che estende, completa e rende fruibili le conoscenze circa la biodiversità vegetale dell’area protetta. La valutazione, a cura del Centro ‘E. Avanzi’ dell’Università di Pisa, degli effetti della presenza di piante coltivate nettarifere e pollinifere sulla popolazione di api e di insetti impollinatori, importante veicolo per la conservazione delle specie, una pratica virtuosa in termini di agrobiodiversità.

La giornata parte alle 14 con la visita al Centro di educazione alla biodiversità, ritrovo presso la scuola dell’infanzia ‘San Rossore’ a Cascine Nuove. Alle 15 presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie il convegno ‘I risultati di EMBRACE’, moderato da Raffaele Zortea per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Dopo i saluti istituzionali interverranno Giuliana Biagoli per l’associazione Leonardo-Irta, Giorgio Scarnecchia rappresentante dell’hub National Biodiversity Future Center, Lorenzo Peruzzi e Gianni Bedini del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, Angelo Canale direttore del Centro di ricerche agro-ambientali ‘Avanzi’ dell’Università di Pisa, Federico Niccolini del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, Claudia Riani per Leonardo-Irta, Piero Manfredi e Alessandro Gandolfo del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. Sarà l’occasione per parlare dell’importanza del progetto per il rinnovamento del Parco e per il rapporto con i cittadini, l’educazione alla biodiversità come cardine per diffondere la cultura ambientale e i valori del Parco, gli aspetti legati al monitoraggio ed alla divulgazione delle caratteristiche delle specie botaniche del Parco, il ruolo chiave degli insetti impollinatori.

