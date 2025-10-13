Written by Ottobre 13, 2025 5:50 pm Pisa, Politica

Zambito (PD): “Vincono Giani e il campo largo”

HomePisa, PoliticaZambito (PD): “Vincono Giani e il campo largo”

PISA – “Grande soddisfazione per la netta vittoria di Eugenio Giani alle elezioni regionali. Un risultato che premia il buon governo, la serietà e la credibilità di un progetto politico capace di tenere insieme e valorizzare i territori — un tratto distintivo del lavoro portato avanti dal presidente Giani in questi anni. È una vittoria che conferma la forza e la radicata presenza del Partito Democratico, il suo ruolo di guida a livello regionale e nelle comunità locali. Ma soprattutto oggi vince il campo largo, che si dimostra ancora una volta la strada giusta: un’alleanza plurale e aperta, capace di parlare al Paese reale.Lo dichiara la senatrice toscana del Partito Democratico Ylenia Zambito

Allo stesso tempo – sottolinea la parlamentare dem -, la bassa affluenza ci richiama a una responsabilità comune: quella di rafforzare l’esercizio democratico, di ricostruire un legame di fiducia tra cittadini e istituzioni, di far sentire a tutti che la partecipazione conta”.

Continueremo su questa strada, testardamente unitari, per allargare il coinvolgimento e dare forza ad un progetto di Paese che metta al centro le persone, la buona amministrazione e la speranza di un’Italia migliore”, conclude Zambito.

Last modified: Ottobre 13, 2025
Previous Story
Alimentazione consapevole per l’energia quotidiana
Next Story
Riconferma Giani. Capezzoli (Civico Toscana 2030): “Congratulazioni al Presidente, ma pretendiamo un cambio di passo radicale su tre punti”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti