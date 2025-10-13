Elezioni Regionali. Eugenio Giani riconfermato Governatore della Toscana: “Mi sento il presidente di tutti i Toscani”

Written by admin• 5:07 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il candidato del centrosinistra Eugenio Giani viene riconfermato Governatore della Toscana.

“E’ un dato uniforme su tutta la Regione sono veramente felice di tutte e quattro le liste che mi hanno sostenuto. Il Pd è andato oltre il 35 per cento, bene la Lista Riformista Giani Presidente che tocca quasi il nove per cento al momento. Un pluralismo che esprime un campo largo che ha dimostrato di funzionare. Ringrazio tutto coloro che hanno partecipato io mi sento il presidente di tutti i toscani”, ha detto Eugenio Giani poco dopo la sua riconferma.

Nel frattempo arriva il tweet del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Tomasi e a tutta la coalizione del Centrodestra per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnativa“

Le proiezioni si attesterebbero sono state scrutinate 561 sezioni su 3.922, Eugenio Giani del campo largo di centrosinistra è in testa con il 53,98%. Segue Alessandro Tomasi del centrodestra, al 40,9%. Poi Antonella Bundu, sostenuta da Toscana rossa, al 5,12% .

È quanto emerge dalla stima YouTrend per Sky TG24, basata sull’instant poll delle sezioni scrutinate. Il Pd sarebbe il primo partito al 35,1%, seguito nel centrosinistra da Lista Giani – Casa Riformista (Iv) all’8,7%, Alleanza Verdi Sinistra al 7,7% e Movimento 5 Stelle al 5,5%. Nel centrodestra è in testa Fratelli d’Italia, con il 23,5%, mentre Forza Italia, al 6,6%, supera la Lega, al 5,1%. Ora – Civica Tomasi raccoglie il 2,2% e Noi Moderati – Civici lo 0,9%. Toscana Rossa, a sostegno di Antonella Bundu, raccoglierebbe il 4,7%.

La vera vincitrice di queste elezioni regionali però è stata la scarsa affluenza che si è fermata al 47,73%, in calo di 15 punti rispetto al 62,60% del 2020.

La provincia di Firenze è quella che ha votato di più alle Regionali con un’affluenza del 52,6%. Prato (50,8%) e Pisa (50,2%) superano la soglia psicologica del 50 per cento. I territori che hanno partecipato di meno, invece, sono quelli di Lucca (40,4%), Massa Carrara (40,8%) e Livorno (42,3%).

Last modified: Ottobre 13, 2025