Riconferma Giani. Capezzoli (Civico Toscana 2030): “Congratulazioni al Presidente, ma pretendiamo un cambio di passo radicale su tre punti”

Pisa, Politica

PISA – Il Gruppo Civico Toscana 2030 esprime le proprie vive congratulazioni al Presidente Eugenio Giani per la riconferma alla guida della Regione Toscana. La riconferma, tuttavia, deve segnare l’inizio di una fase di rinnovamento profondo nell’azione di governo.

Il Presidente del Gruppo Civico Toscana 2030, Domenico Capezzoli, ha infatti voluto nuovamente porre l’attenzione sulla necessità di un “CAMBIO DI PASSO RADICALE” per affrontare le sfide che attendono la Regione, sottolineando in particolare le istanze cruciali avanzate dal movimento negli ultimi giorni: “Il nostro voto è stato per il Presidente Giani, ma la nostra voce è per l’azione. Non ci accontentiamo di un semplice proseguimento; pretendiamo un cambio di passo radicale per far fronte alle emergenze toscane. Le nostre proposte non sono negoziabili: In primo luogo, nell’AGRICOLTURA, diciamo basta alla burocrazia asfissiante e chiediamo un sostegno coraggioso al ricambio generazionale per i produttori, che sono la spina dorsale dei nostri territori. In secondo luogo, la Regione deve intensificare l’impegno su LEGALITÀ e ANTIMAFIA, agendo con ogni mezzo per liberare il nostro territorio dalla piaga della criminalità organizzata. Terzo, sulla SICUREZZA SUL LAVORO, esigiamo un monitoraggio costante e trasparente, con bollettini periodici che diano conto dei controlli e delle sanzioni, perché la vita dei lavoratori non può essere una statistica annuale. Infine, sul fronte della SANITA’ SOCIALE, chiediamo l’immediata revisione dei parametri regionali delle RSA e dei Centri Diurni per anziani e disabili. La qualità dei servizi e l’assistenza ai nostri cittadini più fragili non possono essere ridotte a semplici calcoli economici; è necessario garantire standard di cura elevati e dignitosi.” Il Gruppo Civico Toscana 2030 si conferma come la coscienza critica della maggioranza e assicurerà una collaborazione leale, ma fermamente orientata alla realizzazione di questi obiettivi per una Toscana più moderna, sicura, competitiva e attenta ai bisogni sociali.” Il Gruppo Civico Toscana 2030 augura buon lavoro al Presidente Giani, ribadendo la propria disponibilità a una collaborazione attiva e propositiva.

Last modified: Ottobre 13, 2025