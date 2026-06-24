Ponte a Egola, nuovo guasto sulla rete idrica: mancanze d’acqua e autobotte in piazza Stellato Spalletti

Written by Redazione• 9:06 am• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO- Acque comunica che, a causa di un ulteriore guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi, mercoledì 24 giugno, sono in corso mancanze d’acqua a Ponte a Egola.

Il guasto, precisa il gestore idrico, non è riconducibile alla rottura precedente. I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio è previsto per le ore 13. Al ritorno dell’acqua potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti è in corso di allestimento un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotte, che sarà dislocata in piazza Stellato Spalletti.

Nelle ultime ore la rete idrica a servizio della frazione di Ponte a Egola è stata interessata da diversi guasti in serie. Il primo, provocato da una ditta terza, era stato riparato nel pomeriggio di ieri. Successivamente, due ulteriori guasti, uno nella tarda serata e uno questa mattina, hanno causato nuove interruzioni del servizio.

I tecnici del gestore idrico sono al lavoro con l’obiettivo di ripristinare il regolare servizio nel più breve tempo possibile.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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Last modified: Giugno 24, 2026