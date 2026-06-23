Il Gioco del Ponte raccontato dalla scienza: un video dell’Università approfondisce la fisica del combattimento sul Ponte di Mezzo

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PISA – Presentato martedì 23 giugno a Palazzo Gambacorti il video “La Fisica del Gioco del Ponte“, nuovo contributo dedicato alla valorizzazione culturale della storica manifestazione cittadina. Il progetto, realizzato dal Polo Multimediale del CIDIC – Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa, nasce dalla collaborazione tra Comune di Pisa, Università di Pisa, Associazione Amici del Gioco del Ponte e Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte.

Alla presentazione sono intervenuti Filippo Bedini, assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Marco Macchia, delegato del Rettore dell’Università di Pisa per i rapporti con il territorio, Stefano Gianfaldoni, presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte, la professoressa dell’Università di Pisa Maria Evelina Fantacci ed Emiliano Delle Piagge del CIDIC.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato lo scorso anno dall’Ateneo pisano per valorizzare e approfondire, con un approccio scientifico-divulgativo, il significato culturale, storico e identitario del Gioco del Ponte. Nell’ambito di questo progetto erano stati realizzati due contributi video dedicati rispettivamente a “Alle origini del Gioco: La Battaglia di Sant’Antonio”, a cura del professor Andrea Addobbati, e a “Il Gioco del Ponte nel ‘900 – Festa storica e comunità patrimoniale”, realizzato dal professor Fabio Dei.

Con il nuovo video, l’attenzione si sposta su un aspetto originale e finora poco esplorato: le leggi fisiche che sottostanno alle dinamiche del combattimento sul Ponte di Mezzo. Il video racconta con un linguaggio semplice e accessibile al grande pubblico che cosa accade, dal punto di vista della fisica, durante il Gioco del Ponte. L’obiettivo è spiegare come fenomeni quali le forze di attrito, l’elasticità e la pressione contribuiscano all’avanzamento del carrello nel corso dei combattimenti.

«La collaborazione avviata con l’Università di Pisa – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini – sta consentendo di approfondire, attraverso risultati concreti come questo video, aspetti del Gioco del Ponte che meritano di essere conosciuti di più e valorizzati anche sotto una nuova luce. Quest’anno il focus è su quello che potremmo definire il “paradosso” del Gioco del Ponte: la Battaglia sul Ponte al carrello viene spesso percepita come qualcosa di molto statico, di non dinamico, mentre è proprio in quel momento che si esprime al massimo la forza dei combattenti. La Battaglia è molto dinamica anche quando contrassegnata da grande equilibrio: proprio il termine greco dynamis, da cui deriva il concetto stesso di dinamica, significa forza, potenza. Ed è appunto durante la Battaglia che questa dynamis si sprigiona nella sua massima espressione, a livelli altissimi. Quando c’è equilibrio di forze, nei cosiddetti “scontri di fascia”, si possono avere combattimenti anche molto lunghi e intensi, il cui sforzo reale non sempre è percepibile da chi assiste dai lungarni o attraverso la televisione. Lo studio che è alla base di questo progetto, sviluppato attraverso incontri, analisi e osservazione delle attrezzature e delle modalità di preparazione delle Parti, rappresenta un passo importante per comprendere e raccontare meglio ciò che accade durante la battaglia. L’auspicio è che questo lavoro possa contribuire anche a individuare nuove modalità per rendere visibile e comprensibile a tutti l’intensità dello sforzo fisico che si sviluppa sul Ponte, arricchendo ulteriormente lo spettacolo e la partecipazione del pubblico».

«Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso e sostenuto questa nuova iniziativa culturale, che nasce dalla volontà di proseguire un percorso di valorizzazione del Gioco del Ponte attraverso il contributo della ricerca universitaria – dichiara Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio e membro del Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte in rappresentanza dell’Ateneo. Dopo aver approfondito gli aspetti storici della manifestazione, oggi affrontiamo una prospettiva nuova e particolarmente affascinante, quella scientifica, grazie al prezioso contributo del Dipartimento di Fisica. Questo progetto conferma l’impegno e l’interesse dell’Università di Pisa nel valorizzare il grande significato culturale, identitario e sociale del Gioco del Ponte e, più in generale, delle tradizioni storiche pisane».

«Come Associazione Amici del Gioco del Ponte accogliamo con grande entusiasmo l’iniziativa dell’Università di Pisa – dichiara il presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte, Stefano Gianfaldoni. Dopo l’esperienza dello scorso anno, prosegue così il percorso di approfondimento sul Gioco del Ponte, che non solo qualifica ulteriormente la tradizione al grande pubblico, ma costituisce un altro momento di valorizzazione concreta e anche scientifica della nostra grande tradizione storica».

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, dove un gruppo di lavoro composto da studenti, docenti e personale tecnico, coordinato dalla professoressa Maria Evelina Fantacci, delegata alla Terza Missione del Dipartimento, ha avviato un’attività di studio e ricerca dedicata proprio alla “fisica” del Gioco del Ponte. Gli studenti coinvolti nel progetto hanno messo a disposizione le competenze acquisite nel loro percorso di studi nell’ambito della comunicazione della scienza e della divulgazione della fisica, contribuendo alla traduzione dei contenuti scientifici in un linguaggio accessibile al grande pubblico.

Dopo una fase preliminare di osservazione e analisi, che ha previsto la visita alle sedi di allenamento delle Parti grazie al lavoro di coordinamento svolto dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte e alla collaborazione dei Comandi di Parte di Mezzogiorno e Tramontana, il progetto di ricerca proseguirà durante la manifestazione. In questa occasione il gruppo di studio del Dipartimento di Fisica potrà osservare e analizzare direttamente sul campo le dinamiche del combattimento, verificando le ipotesi scientifiche elaborate nel corso delle attività preparatorie sull’analisi delle forze e dei movimenti che entrano in gioco durante le sfide e raccogliendo nuovi elementi utili per approfondire la comprensione della fisica del Gioco del Ponte.

Last modified: Giugno 23, 2026