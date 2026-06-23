Energia sostenibile, Bientina protagonista a Bruxelles durante la Settimana Europea dell’Energia

Written by Redazione• 3:47 pm• Bientina, Pisa, Politica

BIENTINA – Bientina ha varcato i confini europei. Durante la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, l’assessora all’Ambiente Desirè Niccoli e la consigliera Agnese Dell’Antico hanno rappresentato il Comune a Bruxelles, partecipando a due giornate di formazione intensiva nell’ambito del programma EUCF, dedicato alla sostenibilità energetica.

Grazie al programma EUCF e alle risorse europee intercettate, il Comune di Bientina ha avviato una collaborazione con il Polo Tecnologico di Pisa per sviluppare analisi e studi di fattibilità con un obiettivo preciso: rendere il territorio più efficiente dal punto di vista energetico e più resiliente di fronte ai cambiamenti climatici e alla povertà energetica.

Pietra angolare di questo percorso è il PAESC, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, documento programmatico sull’efficientamento energetico già approvato in Consiglio Comunale. Si tratta di uno strumento pensato per intercettare finanziamenti regionali e nazionali e accompagnare cittadini e imprese verso una transizione energetica virtuosa e solidale.

Tra le azioni principali previste dal PAESC spicca la nascita della CER – Comunità Energetica Rinnovabile, già costituita formalmente e che nelle prossime settimane sarà presentata e condivisa con la cittadinanza e con il tessuto imprenditoriale locale.

Sul fronte ambientale, il piano punta a evitare circa 17.656 tonnellate di CO₂, a ottenere un risparmio energetico pari a 12.670 MWh l’anno e a produrre energia da fonti rinnovabili per 17.680 MWh l’anno, con un risparmio energetico stimato superiore a 2 milioni di euro annui.

Importante anche l’impatto sociale atteso: dalla creazione di nuovi posti di lavoro per la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile alla riduzione dell’inquinamento grazie alla mobilità sostenibile, fino a misure concrete di contrasto alla povertà energetica e a una maggiore competitività per le piccole e medie imprese del territorio.

L’incontro di Bruxelles è stato anche l’occasione per confrontarsi con altri Comuni e realtà europee impegnate su sfide analoghe, con l’obiettivo di trasformare gli studi di fattibilità in progetti di investimento concreti. Perché la transizione energetica non si costruisce da soli, e Bientina punta a farlo dentro una rete di esperienze e competenze di respiro europeo.

“Portare Bientina a Bruxelles non è stato solo un momento di formazione, ma la conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta – dichiarano l’assessora Desirè Niccoli e la consigliera Agnese Dell’Antico –. Il Comune riafferma il proprio impegno per la sostenibilità e l’indipendenza energetica, tracciando una rotta chiara verso la transizione ecologica del territorio”.

“La partecipazione alla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile – aggiungono – rappresenta un passo fondamentale per trasformare le linee programmatiche in investimenti concreti. Continueremo a lavorare per rendere questi risultati tangibili, promuovendo un modello di transizione virtuoso, solidale e di respiro europeo”.

“L’obiettivo – concludono Niccoli e Dell’Antico – è fornire strumenti concreti a un territorio che vuole essere protagonista della transizione energetica, senza lasciare indietro nessuno”.

Last modified: Giugno 23, 2026