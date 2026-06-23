Musica e solidarietà a Pisa: i “Cielo Blues” in concerto al Giardino La Nunziatina ad ingresso gratuito per sostenere la donazione di sangue con AVIS

Written by Redazione• 4:27 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Unire la forza della musica dal vivo all’importanza vitale della solidarietà, specialmente nei mesi più caldi dell’anno. È questo l’obiettivo dell’evento speciale che vedrà protagonista la band Cielo Blues in un concerto dedicato al sostegno di AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue ODV).

​L’appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno 2026, a partire dalle ore 20.45, nella suggestiva cornice del Giardino La Nunziatina, situato in Via La Nunziatina 11 a Pisa.

​La serata, caratterizzata da un ricco repertorio di musica live, nasce con un intento ben preciso, racchiuso nello slogan dell’iniziativa: “Dona sangue e plasma anche d’estate!“. Il periodo estivo registra infatti, storicamente, un calo nelle donazioni a fronte di un fabbisogno sanitario che non si ferma mai.

“Attraverso le note e l’energia del blues – afferma la presidente AVIS comunale Pisa Barbara Boccardi -, l’evento vuole sensibilizzare la cittadinanza e i più giovani sull’importanza di un gesto semplice, sicuro e decisivo per salvare vite umane, con un appello particolare alla donazione estiva, periodo che tradizionalmente vede andare in sofferenza la struttura trasfusionale di fronte ad una minore disponibilità di sangue e plasma, ma operazioni d’urgenza, trapianti e terapie vanno avanti anche d’estate“.

L’ingresso, gratuito, è aperto a tutti gli amanti della buona musica e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del volontariato e della donazione.

​Contatti e Social Cielo Blues:

​E-mail: cielobluespisa@gmail.com

​Facebook & Instagram: @cielo_blues

Last modified: Giugno 23, 2026