Riciclaggio, incontro formativo a Palazzo Gambacorti per i dipendenti del Comune di Pisa

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PISA – Si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti un incontro formativo rivolto ai dipendenti del Comune di Pisa, dedicato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro.

L’iniziativa ha visto gli interventi del Tenente Colonnello Antonino L’Ala e del Maresciallo Capo Giovanni De Icco della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di fornire al personale comunale strumenti normativi e operativi utili a individuare eventuali operazioni sospette da segnalare alla Banca d’Italia.

Durante l’incontro, i rappresentanti della Guardia di Finanza hanno approfondito le principali tematiche connesse al riciclaggio di denaro illecito, evidenziando il ruolo strategico della Pubblica Amministrazione nel sistema nazionale di prevenzione e contrasto. Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti a disposizione degli enti pubblici per riconoscere possibili anomalie e attivare le procedure previste dalla normativa.

L’attività rientra negli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007, che attribuisce anche alle pubbliche amministrazioni un ruolo attivo nella prevenzione del riciclaggio. All’incontro hanno preso parte numerosi dirigenti e funzionari del Comune di Pisa.

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare la cultura della legalità e della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Un primo incontro si era già svolto il 26 maggio scorso e aveva consentito di approfondire le procedure di segnalazione delle operazioni sospette.

L’incontro con la Guardia di Finanza è stato promosso dal Segretario generale Concetta Orlando e realizzato d’intesa con il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, Colonnello Salvatore Salvo, nell’ambito delle attività di formazione dedicate alla prevenzione del riciclaggio.

Last modified: Giugno 23, 2026