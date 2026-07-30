Zambito (PD): “Dumarey rifiuta il congelamento dei licenziamenti. Piena solidarietà ai lavoratori”

Written by Redazione• 12:07 pm• Pisa, Politica

PISA – “La decisione di Dumarey di respingere la proposta avanzata al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di congelare i 35 licenziamenti presso lo stabilimento di Pisa e Fauglia fino all’approvazione del nuovo piano industriale è gravissima e rappresenta un atto di totale chiusura nei confronti dei lavoratori e delle istituzioni“. Lo dichiara la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito, che lunedì scorso aveva accompagnato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali all’incontro presso il Mimit.

“Esprimo la mia piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori – prosegue la parlamentare – , che oggi hanno avviato un presidio permanente davanti all’azienda per difendere il proprio futuro occupazionale. Di fronte a una vertenza così delicata, era indispensabile un gesto di responsabilità da parte dell’azienda, che già aveva rotto unilateralmente l’accordo con la Regione Toscana per gli ammortizzatori sociali: il rifiuto di sospendere i licenziamenti in attesa del nuovo piano industriale compromette il confronto e alimenta ulteriormente tensioni e incertezze“.

Infine l’appello all’Esecutivo. “Chiediamo che il Governo continui a esercitare ogni iniziativa utile affinché si riaprano le condizioni per un confronto serio e per la salvaguardia dell’occupazione“, conclude Zambito.

Last modified: Luglio 30, 2026