Written by Luglio 31, 2026 7:33 am Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Scossa di terremoto a San Giuliano Terme avvertita anche a Pisa

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SAN GIULIANO TERME – Un forte boato ha spaventato parecchi residenti del Comune di San Giuliano che nelle prime ore della mattinata hanno segnalato una scossa di terremoto alla nostra redazione. Il terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto a 3 km S San Giuliano Terme alle 01:30:07 prontamente segnalato dall”Istituto Nazizonale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa è stata avvertita anche a Pisa e nelle zone del centro. Nei quartieri di Cep, Barbaricina e I Passi si è sentito un forte boato, ci segnalano alcuni residenti

Last modified: Luglio 31, 2026
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