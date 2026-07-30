Medicina subacquea e iperbarica, aperte le candidature al Master della Scuola Sant’Anna

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PISA – Formare medici capaci di operare nei settori della medicina subacquea, dell’ossigenoterapia iperbarica, della medicina del lavoro negli ambienti estremi e della ricerca traslazionale. È l’obiettivo del Master universitario di secondo livello in Medicina subacquea e iperbarica “Piergiorgio Data”, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa.

Il percorso formativo, di durata biennale e giunto all’undicesima edizione, approfondisce le risposte dell’organismo umano alle particolari condizioni fisiologiche determinate dalle immersioni, dagli interventi in ambiente iperbarico e dalle attività svolte nelle infrastrutture sommerse o nei cantieri in pressione.

«Dal 2005 il Master “Piergiorgio Data” coniuga alta formazione e innovazione alla Scuola Superiore Sant’Anna e all’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr, dove la ricerca interdisciplinare è di casa», afferma Vincenzo Lionetti, direttore del Master e professore associato al Centro di ricerca Health Science della Scuola Sant’Anna.

La nuova edizione guarda anche agli sviluppi più recenti della disciplina, dalla medicina di precisione all’approccio One Health, fino all’intelligenza artificiale, ai biomarcatori digitali e all’interazione tra persone e tecnologie.

«Vogliamo formare professionisti capaci di affrontare il presente e contribuire a costruire la medicina subacquea e iperbarica di domani», sottolinea Lionetti.

Possono presentare domanda i laureati in Medicina e Chirurgia e gli studenti dello stesso corso di laurea che abbiano completato tutti gli esami prima dell’avvio delle attività e prevedano di laurearsi entro il 31 gennaio 2027. La scadenza per le candidature è fissata al 12 gennaio 2027.

Il Master propone un approccio interdisciplinare che integra medicina, fisiologia, fisica, bioingegneria, tecnologie biomediche, medicina del lavoro e organizzazione sanitaria. Gli allievi partecipano ad attività sperimentali e traslazionali, acquisendo competenze nella progettazione della ricerca, nella valutazione critica delle evidenze scientifiche e nell’utilizzo di tecnologie innovative.

Il “Piergiorgio Data” è stato il primo programma universitario italiano a rilasciare certificazioni europee in Medicina subacquea e iperbarica ed è attualmente l’unico in Italia certificato dal Diving Medical Advisory Committee e dall’European Diving Technology Committee per le qualifiche internazionali Medical Examiner of Divers e Diving Medical Physician.

Il percorso permette inoltre di acquisire le competenze necessarie per conseguire la certificazione europea Hyperbaric Medicine Physician, rilasciata dall’European College of Baromedicine e considerata il più alto livello europeo di qualificazione nella disciplina. La Scuola Sant’Anna ospita anche l’International Diving Medical Expert Board, contribuendo allo sviluppo degli standard internazionali del settore.

Informazioni e modalità di candidatura sono disponibili sul sito della Scuola Superiore Sant’Anna.

Last modified: Luglio 30, 2026