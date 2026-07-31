Written by Luglio 31, 2026 8:11 am Pisa SC

Tanti auguri a Giovanni Corrado

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PISA – Oggi, ultimo giorno del mese di luglio, ricorre un compleanno veramente speciale in casa nerazzurra, quello di Giovanni Corrado AD del Pisa Sporting Club, il quale compie 37 anni essendo nato a Parma il 31 luglio 1989. 

      di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net, nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro, formula a Giovanni i miglior auguri i per il compimento degli anni oltre a quelli di un proficuo e buon lavoro a servizio dei nostri amati colori nerazzurri

Last modified: Luglio 17, 2026
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