Pisa ricorda le 23 vittime dell’eccidio di San Biagio del 2 agosto 1944

Written by Redazione• 11:36 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Domenica 2 agosto, nell’82° anniversario della Liberazione, Pisa ricorderà le vittime del nazifascismo e, in particolare, quelle dell’eccidio di San Biagio. Il 2 agosto 1944, 23 civili furono uccisi da ufficiali e sottufficiali della Terza Compagnia delle SS, in uno degli episodi più drammatici vissuti dalla città durante l’occupazione tedesca.

Le commemorazioni inizieranno alle 10 con la deposizione di una corona d’alloro alla Cascina Rosa di San Biagio. Alle 10.15 una seconda corona sarà deposta al monumento dedicato alle vittime dell’eccidio, nel Parco 2 agosto 1944, alla presenza delle autorità e dei cittadini.

La cerimonia proseguirà con la deposizione di un’altra corona davanti alla lapide in marmo rosa collocata all’esterno della chiesa di San Biagio. Alle 10.30 sarà infine celebrata la messa. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Luglio 30, 2026