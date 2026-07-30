Torna il Colectivo Latin Vibes: venerdì 31 luglio concerto al Bagno Paradiso di Tirrenia

Written by Redazione• 5:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

Ingresso libero, musica dalle 21. In chiusura “Spiriti dalle isole”, degustazione di rum agricolo e mirto sardo



TIRRENIA – Venerdì 31 luglio alle 21 il lounge del Bagno Paradiso ospita il concerto del Colectivo Latin Vibes, formazione che torna sul palco dopo una rifondazione che ne ha rinnovato organico e progetto musicale.



Nato nei primi anni Duemila, il Colectivo si è sempre mosso su un crinale preciso: quello della musica latina colta, suonata con rigore e senza scorciatoie, ma capace di arrivare al pubblico e di farlo muovere. Son cubano, bolero, cha cha cha, mambo e le contaminazioni con il jazz sono il vocabolario di un repertorio che il gruppo frequenta da oltre vent’anni, e che ha costruito il suo tratto distintivo nella capacità di coinvolgere le persone con ritmi e sonorità senza tempo.

La formazione che si presenta a Tirrenia è un quartetto: Giovanni Tuccio (voce e contrabbasso), Francesco Rotolo (pianoforte), Giovanni Andreoli (tromba) e Patrizio Carena (percussioni). La serata si chiude con “Spiriti dalle isole”, degustazione che accosta il rum agricolo caraibico al mirto sardo: due distillati nati da isole lontane fra loro, ma accomunati da un rapporto diretto con la terra che li produce — la canna da zucchero lavorata fresca da una parte, le bacche di macchia mediterranea dall’altra.

Un gemellaggio ideale fra Cuba e Sardegna, coerente con lo spirito di un progetto musicale che da sempre mette in dialogo culture diverse. Cornice della serata è il lounge del Bagno Paradiso, uno dei luoghi più suggestivi del litorale pisano: affacciato sul mare, si presta naturalmente all’ascolto dal vivo nelle sere d’estate.

Contemporaneamente alla prima parte del Concerto, sarà possibile cenare nell’adiacente ristorante del Bagno Paradiso, godendo contemporaneamente della cucina locale e della magia della musica del Colectivo Latin Vibes.

Ingresso libero. Consigliata la prenotazione.



I NFORMAZIONI

Colectivo Latin Vibes in concerto

Venerdì 31 luglio 2026, ore 21.00

Bagno Paradiso — Via del Tirreno 6, Tirrenia (PI)



A seguire: Spiriti dalle isole — degustazione di rum agricolo e mirto sardo

Formazione

Giovanni Tuccio — voce, contrabbasso

Francesco Rotolo — pianoforte

Giovanni Andreoli — tromba

Patrizio Carena — percussioni





Last modified: Luglio 31, 2026