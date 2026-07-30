La Provincia di Pisa e il Presidente Angori hanno incontrato i docenti, gli studenti e le famiglie del biennio Geometri-Agrari che frequenteranno la sede di Via Possenti dal prossimo anno scolastico

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Fatto il punto anche sullo stato dell’arte delle lavorazioni

PISA – Nella mattinata di giovedì 30 luglio, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori insieme alla struttura tecnica provinciale dell’edilizia scolastica ha incontrato genitori, studenti e insegnanti dell’Istituto Santoni le cui classi troveranno sede, dall’inizio del prossimo anno scolastico 2026/27, come comunicato nei giorni scorsi, presso il plesso Gambacorti di Via Possenti, già peraltro utilizzato anche dallo stesso Istituto Santoni.

“Abbiamo tenuto fede all’impegno assunto la scorsa settimana, e abbiamo organizzato un sopralluogo per visionare le lavorazioni in corso, ma anche un lungo momento di confronto a cui ha preso parte anche la Referente del Plesso Gambacorti, professoressa Cinzia Roccasalva, che ringrazio per la disponibilità. Ci tengo a sottolineare che come Presidente della Provincia di Pisa ho voluto incontrare direttamente le famiglie adesso per avere un dialogo in piena trasparenza e, comunque, senza voler in alcun modo mettere in discussione l’autonomia scolastica e didattica, elementi che fanno capo alla Dirigente Scolastica, con cui da aprile scorso abbiamo avuto vari e frequenti momenti di confronto sulla questione, anche alla presenza del Dirigente Scolastico del Liceo Buonarroti, altro interessato dalla questione, e in ultimo anche alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, professor Andrea Simonetti. Mi preme ribadire infatti che incontrare le famiglie degli studenti, benchè nei tavoli provinciali dell’edilizia scolastica siano componenti a tutti gli effetti anche le rappresentanze dei Consigli di Istituto, non sia una prerogativa o una competenza del Presidente della Provincia.

E’ stata comunque”, prosegue Angori, “l’occasione per spiegare alle famiglie e, in generale, a tutti i presenti di questa partecipata riunione che la decisione che stiamo già percorrendo è stata il frutto di un lungo confronto condiviso da tutti gli enti interessati, nel corso dei mesi scorsi. Benchè la necessità di destinare ulteriori aule del Complesso Marchesi nasca da un incremento delle iscrizioni registrato alla chiusura delle preiscrizioni, la Provincia di Pisa sta accogliendo nei fatti tutte le richieste pervenute dall’Istituto Santoni per mettere a punto una situazione migliore possibile nella sede di Via Possenti, già a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico, per il biennio dei Geometri e degli Agrari. Come è stato possibile apprezzare già durante l’incontro di stamani, le aule in cui si stanno facendo le lavorazioni godono di ampi spazi, in cui potranno essere accolti anche i tecnigrafi (specifici tavoli per disegno ad uso dei Geometri, ndr) in un quantitativo necessario anche per classi corpose, tecnigrafi che saranno acquistati dall’ente provinciale per un costo di circa 15mila euro e che portano, dunque, ad un quantitativo complessivo di 75mila euro di risorse economiche che la Provincia di Pisa sta investendo per la sede di Via Possenti. L’aula informatica è stata già attrezzata con 34 postazioni per i pc, in base a quelle che sono le necessità didattiche. E’ già stato dato avvio alla bonifica dell’area a verde che terminerà nel prossimo mese di settembre, elemento propedeutico, mi preme ricordarlo, alla progettazione condivisa con lo stesso Istituto Santoni di un orto didattico, dotato di pozzo autonomo per l’irrigazione, ad uso dell’indirizzo Agrario, azione, questa, che vedrà un impegno economico da parte dell’ente provinciale pari a circa 50mila euro”.

“E’ bene ricordare che la Provincia di Pisa, inoltre, ha in corso un confronto con Autolinee Toscane per una verifica puntuale delle corse disponibili nella fascia oraria scolastica verso via Possenti, con il preciso impegno di confrontarci con l’istituto scolastico per recepire le esigenze di famiglie e studenti e vedere di mettere a punto, anche ad anno scolastico iniziato, tutte le accortezze sul servizio di trasporto pubblico scolastico, facendoci portavoce di aggiungere correttivi presso il gestore. Analogamente per tutte le altre necessità in cui sarà possibile intervenire o aggiustare il tiro, nello spirito con cui è stato organizzato questo primo incontro, l’ente provinciale ha ribadito la volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo con l’Istituto Santoni, così come con tutti i plessi ricadenti sul territorio provinciale, e con le relative comunità scolastiche“, conclude Angori.

Last modified: Luglio 31, 2026