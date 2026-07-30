Maurizio Nerini (FDI): “Dopo vent’anni, non possiamo più accettare promesse sulla difesa di Marina”

Written by Redazione• 6:07 pm• Pisa, Politica

MARINA DI PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maurizio Nerini capogruppo di FDI in Consiglio Comunale a Pisa.

“Leggendo che cosa ha dichiarato Giani sui lavori alle celle 4 e 5 di Marina Di Pisa e soprattutto le continue esternazioni di Mazzeo, si capisce di come ci stiano da sempre prendendo in giro: in pompa magna oggi nel 2026 annunciano lavori da fare nel 2027, con il finanziamento che 2025, promesso nel 2024, quando nel 2023 che prima ancora nel 2021 ci sono state le alluvioni perché le celle non erano mai state completate! – afferma Nerini. –

“Da più di vent’anni sono loro ha promettere e non fare niente! Non ne azzeccano una, quali studi ulteriori ci volevano per capire che lì in quel punto non erano state completato le difese? Non bastavano quelli che abbiamo visto all’università di Pisa per capirlo? Purtroppo il mare non lo prendi in giro non lo argini con i discorsi: ad oggi siamo più o meno nella stessa situazione del 2023 speriamo di non dovercene accorgermene violentemente alle prime pareggiate. Con tutti gli investimenti fatti dal Comune per le piazze di Marina è davvero devastante che non ci si renda conto di questa cosa e nel farlo ci si arroga anche dei meriti che non ci sono. Basta fare una ricerca su Internet e trovare che il centro destra anche quand’era in Minoranza a Pisa a chiesto a grande voce interventi di risolutori, io stesso nel 2021 sul pennello di Piazza Gorgona con il presidente Giani chiesi di fare interventi strutturali, ma come ci si può fidare ancora?“, conclude la nota stampa di Nerini.

Last modified: Luglio 31, 2026